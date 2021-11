DOURADOS| Município é classificado entre os 10 melhores municípios com desenvolvimento sustentável do Centro-Oeste

A cidade é a segunda do ranking regional dos municípios sul-mato-grossenses

Dourados foi classificado entre os 10 municípios do Centro-Oeste mais bem colocados no ranking elaborado pelo Programa Cidades Sustentáveis, através do IDSC-BR (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades do Brasil). Foram 59 cidades avaliadas da região Centro-Oeste do Brasil.





Ainda de acordo com o levantamento, Dourados é a segunda do ranking regional dos municípios sul-mato-grossenses. “Esses dados e estatísticas são importantes para impulsionar as transformações necessárias no desenvolvimento sustentável do nosso município, além de serem fundamentais para direcionar de forma efetiva a gestão pública e as ações que podem melhorar a qualidade de vida do cidadão douradense”, acredita o prefeito Alan Guedes.





Pesquisa





O IDSC-BR é uma ferramenta que pretende gerar um movimento de transformação nas cidades brasileiras. A intenção é orientar a ação política municipal, definir referências e metas com base em indicadores de gestão e facilitar o monitoramento dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) em nível local. Há um índice para cada objetivo e outro para o conjunto dos 17 ODS. Desse modo, o índice apresenta uma avaliação dos progressos e desafios dos municípios brasileiros para o cumprimento da Agenda 2030.





O monitoramento de indicadores permite guiar as prioridades dos governos locais de acordo com os desafios identificados a partir da análise de dados.





A pontuação do IDSC é atribuída no intervalo entre 0 e 100 e pode ser interpretada como a porcentagem do desempenho ótimo. A diferença entre a pontuação obtida e 100 é, portanto, a distância em pontos percentuais que uma cidade precisa superar para atingir o desempenho ótimo. O mesmo conjunto de indicadores foi aplicado a todos os municípios para gerar pontuações e classificações comparáveis.





Confira o ranking das 10 cidades melhores classificadas do Centro-Oeste:





1ª Goiânia (GO) 61,68

2ª Campo Grande (MS) 58,64

3ª Nerópolis (GO) 57,59

4ª Anápolis (GO) 56,27

5ª Nova Veneza (GO) 56,05

6ª Rondonópolis (MT) 54,85

7ª Inhumas (GO) 54,83

8ª Goianésia (GO) 54,55

9ª Águas Lindas de Goiás (GO) 54,52

10ª Dourados (MS) 54,48





Confira o ranking das cidades melhores classificadas do MS:





1ª Campo Grande (MS) 58,64

2ª Dourados (MS) 54,48

3ª Mundo Novo (MS) 54,27

4ª Corumbá (MS) 49,51

5ª Aquidauana (MS) 45,84





