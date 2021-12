ENTREVISTA| Tatuagem - mais que corpos marcados, uma representação cultural - Por Alessandra Paim*

Os primeiros registros datam de cerca de 3,3 mil anos antes de Cristo, quando curandeiros utilizavam carvão para realizar cortes e desenhos acreditando que isso restabeleceria a saúde dos habitantes de povoados na Europa

Por muitas décadas a tatuagem que foi considerada um marco de pessoas marginalizadas e atualmente presentes em todas as classes sociais, começou a se espalhar pelo mundo desde o século XV pelos marinheiros e aventureiros durante suas expedições marítimas. Estes marcavam seus corpos com técnicas temporárias nos portos e navios. Já no Brasil a prática demorou mais tempo para se expandir, apesar dos diversos povos indígenas que se tatuavam antes da chegada dos colonizadores. Foi no Século XIX com os navegadores europeus norte-americanos e do Oriente Médio tinha em comum a prática como forma de expressar a identidade religiosa, pertencimento nacional e também de expressar sentimentos. Na década de 60 a prática da tatuagem era improvisada em qualquer lugar, por não existir um local específico, era em navios, nos cais, em bares, nas ruas, em locais religiosos, prisões e quartéis. E eram feitos com agulhas, espinhos, cacos de vidros e facas e os materiais para dar cores à imagens eram pigmentos de graxa carvão vegetal, fuligem maço de cigarro, anil, querosene e entre outros. De acordo com a National Geographic, por volta de mil anos depois, as mulheres egípcias desenhavam alguns traços abstratos e até mesmo representações da deusa da fertilidade e proteção dos lares, Bes. Depois de Cristo, os romanos foram os próximos a adornarem os corpos com desenhos. Entre as Cruzadas, nos séculos XI e XII, os soldados de Jerusalém eram identificados por tatuagens: se tivesse uma cruz, receberia um enterro cristão após sua morte em batalhas. De acordo com o instituto alemão Dalia, cerca de 38% da população mundial conta com algum tipo de tatuagem no corpo. O Brasil está na oitava colocação do ranking de pessoas com desenhos na pele. Como vimos há uma história por detrás de uma simples tatuagem, há marcas e significados importantes que impactaram os povos daquela época. Para conhecermos mais um pouco desse assunto a Página Expressando com Alessandra Paim entrevistou o tatuador e Instrutor de Reiki Eliandro Silva, mais conhecido como Forasteiro. Eliandro tem mais de 20 anos de profissão e vai esclarecer tudo a respeito do universo da tatuagem. A página teve uma participação especial de Valmir de Lima que vai falar das suas tatuagens e tudo sobre o que passou de pontos positivos e negativos quando decidiu realizar o sonho de se tatuar. Fica os meus agradecimentos Forasteiro Eliandro pela entrevista fantástica que tivemos, por dividir seu rico conhecimento. Gratidão e sucesso sempre! O meu muito obrigada ao Valmir que aceitou complementar esta entrevista com suas experiências de vida pós-tatuagem.

Gravura maori de um rosto tatuado, prática comum deste povo







Para o supervisor Valmir de Lima a tatuagem foi a realização de um sonho que tinha desde a sua infância. Na época não pode tatuar por seu pai não gostar, depois de adulto finalmente realizou seu desejo. Valmir tem 15 tatuagens no corpo, a sua primeira tatuagem foi um tribal que iniciou do ombro até o cotovelo. Ele afirma que não se arrepende de nenhuma tattoo porque foram as escolhas certas. O supervisor confirma que ainda há sim pré-conceitos.” "E quando iniciei ainda não tinha essa badalação por tatuagem, não tinha essa febre, principalmente quando eu fechei o braço, eu entrava em certos ambientes, as pessoas me olhavam diferente. Também tive problemas com namoro, a família dela não gostava, mas com o tempo, conhecendo a minha pessoa foi diminuindo. Existe sim o preconceito, principalmente com as pessoas mais velhas”, desabafa Valmir. Ele conta que algumas tatuagens feitas em seu corpo, há significados como tatuar o nome da mãe, o nome dos irmãos, a assinatura do pai, a imagem do lobo que ele gosta muito, por se identificar, como lobo solitário. Além de tatuar a música que ele mais gosta do Guns N’ Roses Patience. E tem intenção sim, de fazer mais tattoos.” É uma coisa que gosto que me satisfaz”, conta. “Agradeço ao Forasteiro, praticamente todas as tattoos foi ele quem fez e as outras ele retocou todas elas. Sou muito elogiado pelas tatuagens feitas pelo forasteiro, um trabalho de qualidade”.” Minha mensagem é realize seus sonhos e suas vontades, independentemente do que as pessoas acham ou pensam. A vida é curta e deve ser vivida da melhor forma”, finaliza.





Expressando com Alessandra Paim - O que é tatuagem pra você?





Forasteiro_ A tatuagem pra mim é um tudo a tatuagem virou sinônimo de dinheiro, de alegria, de terapia. A tatuagem pra mim é além da pele é uma coisa que transcendeu a minha vida.





Expressando com Alessandra Paim - Como foi que você decidiu se tornar um profissional?





Forasteiro_ ela chegou na minha vida através das tatuagens de henna. Eu era hippie, comecei a viajar, conheci um tatuador numa praia. Passei um certo tempo com ele e a família dele e ele me fez um convite pra aprender a tatuar pq eu já fazia a tatuagem de henna. Decidi aprender e 01 ano estudando. E profissionalizar a tatuagem faz uns 10 anos que fui buscar o aperfeiçoamento com muitos cursos dentro da técnica.





Expressando com Alessandra Paim - Há quanto tempo você trabalha com tatuagem?





Forasteiro_ há 20 anos.





Expressando com Alessandra Paim - Já participou de festivais? Fale um pouco.





Forasteiro_ eu adoro os festivais, eu participei de 01 aqui em Campo Grande e 03 em SP. Fiz cursos, workshops, treinamentos.





Participei como espectador de alguns e também como tatuador em outros. Os festivais são fantásticos, excelentes tatuadores.





Expressando com Alessandra Paim - Quantas tattoos vc já fez até o momento?





Forasteiro_ olha, como já faz 20 anos que sou um rabisqueiro profissional, eu acredito que já passei de 15 mil tatuagens por aí.





Expressando com Alessandra Paim - Quais são os tipos de tatuagens existentes no mercado? Fale um pouco das técnicas





Forasteiro_ todo dia nasce um estilo novo, um jeito novo, que são releituras, acredito que são muitos, eu não sei numerar os estilos que têm. Geralmente nas convenções, eles pegam de 8 a 9 estilos de tatuagens pra premiar, mas com certeza, eu acredito que há mais estilos sim.

Expressando com Alessandra Paim - Fale um pouco das técnicas.





Forasteiro_ as técnicas são variadas. Tem o estilo realismo, rascunhado, só traços, traços finos, traços grossos, pontilhado, tribal, aquarela, geométrico e etc. E dentro de cada categoria ainda tem as subcategorias, então tem bastante coisa das técnicas.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o retorno financeiro desse trabalho?





Forasteiro_ o trabalho da tatuagem pra você começar na minha opinião, não é comprar um kit de tatuagem e sair tatuando por ai. Então você tem que fazer alguns estudos e alguns investimentos como máquinas, tintas, agulhas descartáveis e você vai gastar um dinheiro pra montar. O retorno hoje pra vc fazer uma tatuagem, ela te dá um retorno dependendo do valor dá uma média de 40%. Uma porcentagem considerável.





Expressando com Alessandra Paim - O que significa a arte Letterring? Fala um pouco a respeito.





Forasteiro_ a Lettering é a escrita, é a arte das pessoas fazerem o freehand, fazer as escritas, fazer os espaços, mesclar letras de fontes, sombras, arabescos que se dá essa arte Letterring.





Expressando com Alessandra Paim - O que é o estilo Sketch?





Forasteiro_ Sketch é um estilo de desenho que não procura retratar a realidade com perfeição, na verdade o intuito é capturar as linhas gerais de uma determinada cena, e deixar a cargo de quem está olhando para o desenho entender todo o contexto e os detalhes que podem estar ali atrás das linhas, e isso é feito traços rápidos e fluidos.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o perfil de pessoa que mais procura seu estúdio? incluindo a faixa etária/gêneros.





Forasteiro_ as pessoas que procuram o meu estúdio é dos 16 aos 70 anos, eu atendo todo o público. É um público misto, não tem como falar se vem mais homem ou mulher, é balanceado nos gêneros e nas idades.





Expressando com Alessandra Paim - Qual foi a tatuagem mais excêntrica que você já fez pra alguém?





Forasteiro_ há algum tempo eu tatuei uma tatuagem genital dentro da vagina de uma cliente. Ela pediu pra escrever nos grandes lábios, Love Sexy. Na minha opinião acho que foi a tattoo mais excêntrica.





Expressando com Alessandra Paim - Quantas tatuagens vc tem no corpo?





Forasteiro_ eu tenho 60% do corpo tatuado.





Expressando com Alessandra Paim - Já aconteceu de você recusar de tatuar alguém? Conte- nos a respeito.





Forasteiro_ já recusei e ainda recuso quando vejo que não é exatamente aquilo que a pessoa está pensando ou uma tatuagem com uma cobertura que eu vejo que não vai dar certo, eu recuso. Eu costumo dizer que tem pessoa tóxica, tem tatuagem que a energia, como eu acredito mto na energia, eu começo a dialogar com a pessoa, começo a montar desenhos, se não fluir eu já não faço a tatuagem. Então eu gosto de trabalhar no fluxo de energia que esteja tanto a pessoa bem quanto eu também. Preciso mto do dinheiro, mas se eu puder negar, eu não faço. A tatuagem é intima e é uma troca de energia muito grande pq tem que ter essa conectividade.





Expressando com Alessandra Paim - Em épocas passadas a tatuagem era visada e associada a marginalidade. Vc acha que no século XXI ainda existe essa cultura?





Forasteiro_ na época era marginalizada e um pouco antes de ser mal vista ela era símbolo de riqueza. Então cada período da história a tatuagem teve a sua participação e seu significado. Atualmente existe a discriminação da tatuagem e a não-discriminação ao mesmo tempo. Se vc é uma pessoa que faz parte de um certo grupo de pessoas a técnica não é discriminada, se vc fizer com um certo artista ela não é discriminada. Porém, se vc fizer parte de um certo grupo de pessoa, que tem um histórico associado algum grupo de marginais e se vc tem tatuagem que supostamente signifique alguma coisa, a tatuagem é tachada sim, como marginalização nesse sentido. E a cultura existe sim, em todo lugar tem essa discriminação.





Expressando com Alessandra Paim - Onde fica o Estúdio do Forasteiro Tattoo?





Forasteiro_ O Estúdio Forasteiro Tattoo está localizado em Campo Grande atualmente na rua Aroeira 59 e em todas as mídias sociais.





Expressando com Alessandra Paim - Quais são os tipos de tatuagens mais usadas?





Forasteiro_ hoje em dia não tem essa tatuagem mais usada, tem a tatuagem da moda que às vezes aparece na TV e em outros lugares. Todo dia eu tatuo essa diversidade e não tem a mais usada, todo dia eu faço de todos os estilos.





Expressando com Alessandra Paim - Quando uma pessoa tatua uma imagem no seu corpo, ela quer transmitir um significado, uma mensagem pro mundo? Fale um pouco a respeito.





Forasteiro_ eu acredito que tem pessoas que tem sim e outras que não. Tem a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A ela quer uma imagem de Nossa Senhora e ela quer passar pro mundo que ela é religiosa e a B gosta do desenho não sabe nem o significado que tem aquilo, acha esteticamente bonito e faz. E acho que te pessoas sim que quer passar os significados das tattoos.





Expressando com Alessandra Paim - Em algum momento você já sentiu preconceito? Como foi?





Forasteiro_ sim. Eu tenho o preconceito inverso o que é o hábito do preconceito tradicional. Eu não sou tão tatuado a mostra, se vc me ver passar na rua, eu pareço mais um nerd que um tatuador. Não tenho tatuagem aparente. Geralmente as pessoas não me vêem como tatuador e me questionam: “nossa, vc é tatuador”? “Cadê as suas tatuagens”? às vezes as pessoas não me conhecem e chegam no estúdio e me pergunta “é vc o tatuador”? então eu recebo o preconceito contrário, mas de boa.





Expressando com Alessandra Paim - Teve alguma ocasião que te marcou tanto na vida pessoal como profissional pra vc dentro do universo da tatuagem?





Forasteiro_ uma coisa que me marcou mto foi a permissão da minha mãe de eu ter tatuagem. Eu era hippie andava pelo mundo, eu era uma pessoa do mundão e eu comecei a tatuar e não tinha tattoo no meu corpo. Eu acho que fiquei uns 05 anos sendo tatuador e não tendo tatuagem e minha mãe não aceitando e quando ela conheceu, trocamos uma ideia, ela enfim aceitou eu me tatuar. Pra mim foi esse marco do antes e do depois.





Expressando com Alessandra Paim - Existe alguma restrição para se tatuar?





Forasteiro_ sim pessoas diabéticas têm que ter autorização do médico, menor de 16 anos não é legal tatuar. Pela lei maior e 18 anos pode tatuar, mas uma pessoa menor de idade com a autorização dos pais, não tem problema. Pessoas alérgicas tem que fazer um teste da tinta antes se vai dar alergia ou não, essas restrições.





Expressando com Alessandra Paim - Para a pessoa que se arrependeu da tattoo como é o procedimento de retirada?





Forasteiro_ o procedimento é laser não tem outra coisa, pintura não vai tampar. Têm mtos retoques, mtas tatuagens em cima e que vai aparecer, tem que ser bem inteligente pra fazer uma cobertura boa. Para arrancar a tatuagem o único método é laser e tem vários profissionais que fazem isso.





Expressando com Alessandra Paim - Projetos Futuros





Forasteiro_ meu projeto pro futuro é virar professor de tatuagem dar aula, dar curso. Eu faço muitas lives esclarecendo tudo sobre o assunto e as pessoas me perguntam, dou explicações. A minha vontade é ser um instrutor nos procedimentos da tatuagem, no marketing toda essa parada que engloba o mundo da tatuagem.





MENSAGEM





“Todo mundo pode ser um tatuador, todo mundo pode ser um profissional, basta querer e estudar. A tatuagem é uma profissão boa, é uma profissão como qualquer outra, basta vc empreender, montar seu estúdio legalzinho, respeitar as leis da Anvisa e seja bem vido ao mundo da tatuagem,” Eliandro Silva_Forasteiro Tattoo.





