Deputado Zé Teixeira apresenta Moção de Congratulação para colaboradores da Energisa, por premiação internacional

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou Moção de Congratulação à Energisa Mato Grosso do Sul pelo sucesso do Projeto Ilumina Pantanal, desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, o Governo do Estado e a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul - FIEMS, e a vitória na premiação Solar & Storage Live Awards 2021, na categoria Projeto Internacional Solar, concedida pela Solar Energy UK.





"Este parlamentar, tendo como base de trabalho na iniciativa privada, sabe e reconhece que para alcançar o sucesso e se firmar no mercado é necessário e imprescindível que se consiga implantar e implementar constantemente um trabalho inovador, valendo-se muito da criatividade e dedicação para aperfeiçoar a atividade e melhorar os resultados. Diante do exposto, e considerando a importância e imprescindibilidade da dedicação e empenho na política de austeridade e sustentabilidade implementada pela Energisa, qual se consagrou vitoriosa no Solar & Storage Live Awards 2021 com a elaboração de um projeto que servirá de exemplo e orgulho a todos os sul-mato-grossenses, conclamamos os nobres Pares desta Casa de Leis na aprovação desta homenagem”, afirma Zé Teixeira.





O reconhecimento foi concedido pela Solar Energy UK, uma organização sem fins lucrativos que representa a cadeia de valor do armazenamento solar e de energia liderada por membros de mais de 230 empresas e associados, é um dos maiores prêmios de inovação em geração de energia solar do mundo e confirma a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido numa área de extensão tão representativa como o Pantanal Sul Mato-grossense.





O Projeto Ilumina Pantanal tem como objetivo levar energia para uma área de 90.000 km nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Coxim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Miranda, abrangendo um total de 2.167 propriedades isoladas, sendo 77 residências ligadas ao modelo tradicional de transmissão de energia e 2.090 através de geração solar fotovoltaica.





Por Gustavo Nunes