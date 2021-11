Deputado Zé Teixeira pede ao Governo que sejam instaladas câmeras de segurança nas escolas de MS

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Equipar com a instalação de câmeras de segurança os prédio públicos que abrigam escolas trata-se de pleito relevante, considerando que muitas escolas passaram recentemente por reformas completas em suas instalações e a falta da presença de agentes patrimoniais no período noturno tem levado preocupação à comunidade.





Por este motivo, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Casa de Leis, apresentou requerimento ao Governo do Estado, em especial para Secretaria de Educação (SED), solicitando estudos e providências no sentido de realizar a instalação de câmeras de segurança em unidades educacionais reformadas nos anos de 2020 e 2021, bem como incluir este item nos futuros projetos de revitalização e reforma das escolas estaduais.





Teixeira justifica que a situação merece a especial atenção do Governo do Estado, uma vez que o trabalho dos agentes no cuidado com a preservação do bem público dificulta o surgimento de danos patrimoniais ao erário, que deve ser tratado como dinheiro público, advindo da arrecadação tributária estadual, que justifica por si o investimento em sua proteção.





“Reconhecendo a necessidade do pleito, apresentamos este Requerimento, reivindicando estudos e providências no sentido de realizar a instalação de câmeras de segurança em unidades educacionais reformadas nos anos de 2020 e 2021, bem como incluir este item nos futuros projetos de revitalização e reforma das escolas estaduais, acreditando contar com o apoio dos demais Membros deste Parlamento para a sua regular tramitação e consequente aprovação”, afirmou o parlamentar.





Por Gustavo Nunes