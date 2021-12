Deputado Pedro Kemp solicita compra urgente de material para realização de cateterismo em pacientes do HR

deputado estadual Pedro Kemp (PT)

Na sessão ordinária desta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa de MS, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) fez pronunciamento e solicitou com urgência ao Governo do Estado a entrega de material hospitalar para as cirurgias de cateterismo cardíaco no HR (Hospital Regional) de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A indicação foi encaminhada ao secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende. “Recebemos, por parte de familiares de pacientes do Hospital Regional, o pedido de providências com vistas a solucionar o problema da falta de material para realização do cateterismo cardíaco. Têm pacientes internados há mais de uma semana, aguardando o procedimento, no entanto, o hospital não tem o material necessário para sua realização”.





O Bom Dia MS de segunda-feira (29) trouxe reportagem sobre o problema e entrevistou pacientes que esperam no HR o material para poderem fazer a operação.