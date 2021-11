Deputado Pedro Kemp solicita melhorias no serviço de transporte público de Campo Grande

Kemp: "Recebemos uma série de reclamações, então resolvemos levar ao conhecimento público e dos interessados"

Deputado Pedro Kemp

Durante a sessão plenária mista desta quarta-feira (24), o deputado estadual Pedro Kemp (PT) solicitou medidas para que a qualidade do serviço oferecido pelo transporte coletivo de Campo Grande seja melhorada. “Em especial, ainda não foi normalizada a quantidade de linhas, reduzidas durante o período da pandemia, a limpeza dos veículos e também a pressão sofrida pelos motoristas para cumprimento de itinerários e horários, sem levar em consideração os transtornos físicos que ocorrem na cidade, devido as reformas”, ressaltou.





Pedro Kemp lembrou que já existe uma insatisfação enorme de quem utiliza o transporte coletivo, em Campo Grande. “Por conta desta pressa no itinerário, muitos usuários são afetados, principalmente os idosos, deficientes que nem sempre se acomodaram no lugar com calma e certinho. Outro problema relatado é o fim da integração em determinadas linhas que haviam antes da pandemia, o que faz com que seja pago duas passagens para o mesmo trajeto, feito anteriormente com uma”, informou.





“Trouxe esse assunto à tribuna virtual, mesmo sabendo que é de competência da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), e da Câmara Municipal de Campo Grande, pois recebemos uma série de reclamações, então resolvemos levar ao conhecimento público e dos interessados”, concluiu Kemp.





Por: Christiane Mesquita