CAMAPUÃ| A Prefeitura em parceria com o Sebrae realiza hoje (24) o lançamento do Plano de Desenvolvimento Econômico (PDE)

Para o município que inclui ações de melhorias voltadas para impulsionar o desenvolvimento da cidade. O evento será realizado, às 19h, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.





Segundo o prefeito Manoel Nery, o documento irá ajudar na transformação da cidade. “O plano vai nos dar um horizonte e apontar os caminhos que devemos percorrer e com isso alavancar o desenvolvimento de Camapuã.





Estamos trabalhando de modo a fazer com que essas ações sejam transformadas em oportunidades. Com o fortalecimento do comércio local, dos vários setores, principalmente o agro, Camapuã irá se tornar uma cidade empreendedora e pronta para o futuro”, ressaltou o gestor.





Elaborado de forma colaborativa, por meio do programa Cidade Empreendedora, o Plano de Desenvolvimento Econômico de Camapuã é composto por ações voltadas para qualificar a agricultura familiar e as agroindústrias, transformar desemprego em empreendedorismo, incentivar a população a comprar do comércio local e alavancar a área do turismo.





De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, esse trabalho será fundamental para o crescimento do município.





ASSECOM