Deputado Marçal Filho encaminha recursos para o Hospital do Amor de Dourados

Marçal encaminha recurso de bancada para compra de equipamentos e veículos ao Hospital do Amor

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) liberou emenda parlamentar de parte de um total de R$ 430 mil para o Instituto de Prevenção do Hospital do Amor de Dourados. Com o recurso foi adquirido dois veículos e equipamentos de exames para a unidade.





"Saímos da campanha Outubro Rosa, de combate e prevenção ao câncer de mama, e entramos no Novembro Azul, de combate ao câncer de próstata. São ações importantes pela busca da conscientização sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das diversas formas de câncer que atingem as pessoas", diz o deputado, alertando a população a procurar o médico.





Na área da saúde, este ano, o deputado também destinou emendas para outras instituições e prefeituras, para compra de veículos de transporte de pacientes, ambulância UTI, compra de medicamentos e trailer de consultório médico para atendimento da população de comunidades distantes do perímetro urbano, com procedimentos médicos e exames.





A presidente da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados, Cristiane Iguma Câmara, destaca o apoio da bancada de deputados estaduais que representa Dourados na Assembleia Legislativa. "Os recursos que recebemos é fruto de um trabalho em conjunto. Só assim conseguiremos atender cada vez mais a população e com qualidade", diz a presidente.





O Instituto de Prevenção do Hospital do Amor em Dourados é filantrópico, faz atendimentos gratuitos para mulheres, visando a prevenção de câncer de mama e colo do útero. São realizados por dia uma média de 100 exames de papanicolau/preventivo e mais de 50 mamografias.





No local, também é feito consultas e exames complementares e se o câncer for constatado, a paciente já sai pronta para fazer o tratamento. A unidade de prevenção do Hospital do Amor de Dourados está localizada à rua Izzat Bussuan, 1795, Vila Progresso.





