BATAGUASSU| Akira nomeia membros do Conselho Municipal de Administração e Transparência Pública do Município

Por meio do Decreto nº 825/2021, de 4 de novembro de 2021 publicado na edição desta sexta-feira (05/11), em Diário Oficial, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) nomeou os representantes do Conselho Municipal de Administração e Transparência Pública do município de Bataguassu.





São eles: a procuradora jurídica Nadir Vilela Gaudioso (titular) e a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Maria Aparecida Maia (suplente), representantes da administração municipal; Pedro Arlei Caravina (titular), Claudio Kosloski (titular) e Wanderleia Caravina (suplente), representantes da sociedade civil; Nuciene dos Santos Silva, representante do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipal e Cleyton Rodrigo da Silva, vereador representante da Câmara Municipal.





De acordo com o decreto, o Conselho Municipal de Administração e Transparência Pública terá como presidente o ex-prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (representante da sociedade civil) e como vice-presidente, a procuradora jurídica Nadir Vilela Gaudioso, representante da administração pública municipal.

Fica nomeado ainda o servidor efetivo Claudeli da Silva Maciel para realizar os serviços de lavratura de atas, elaboração de ofícios e outros documentos necessários à funcionalidade do Conselho.





Como já informado anteriormente, Otsubo anunciou na última quarta-feira (03/11), a criação de um Conselho Político Administrativo composto por representantes da sociedade civil, vereadores e participação do ex-prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB).





Segundo Akira, o objetivo é implantar um projeto pensando no desenvolvimento de Bataguassu. “Estamos unidos, sem divisão de grupos políticos, com o mesmo objetivo, o mesmo interesse, que é unir forças para o progresso de Bataguassu. Essa ação, com o apoio unânime da Câmara de Vereadores, que tem como objetivo oferecer benefícios para nossa população, temos certeza que essa união vai trazer resultados positivos para a cidade”, enfatizou Akira na oportunidade.





CONSELHO





Criado através do Decreto nº 824/2021, de 3 de novembro de 2021, o Conselho Municipal de Administração e Transparência Pública do município de Bataguassu tem como função zelar pelo cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública direta e indireta, visando assessorar o prefeito nas demandas da gestão pública.





O Conselho terá como prazo de funcionamento o período de seis meses podendo ser prorrogado por igual período.





Saiba mais informações através das edições do Diário Oficial ( http://www.diariooficialms.com.br/assomasul ).

Criação do Conselho – Edição de 4 de novembro – páginas 61 e 62;

Nomeação de Membros – Edição de 5 de novembro – páginas 71 e 72.





ASSECOM