Deputado Evander Vendramini pede urgência na manutenção do telhado da UBSF Maria Aparecida Pedrossian

Deputado Evander Vendramini

Durante a sessão legislativa da Assembleia, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou indicação à Prefeitura de Campo Grande e à Secretaria Municipal de Saúde em que solicita, em caráter de urgência, obras de manutenção na Unidade Básica de Saúde Maria Aparecida Pedrossian, localizada no bairro de mesmo nome na Capital.





Conforme justificativa, as fortes chuvas que atingiram o município e devastaram diversas regiões da cidade e deixaram um rastro de destruição. Um desses locais foi a UBSF Maria Aparecida Pedrossian, onde a queda de uma árvore destelhou parte da unidade de saúde. “Até o momento o prestador de serviços ainda não tomou providências no sentido de fazer os reparos necessários de modo a restabelecer a normalidade do atendimento naquela unidade, que é responsável pela atenção básica de acompanhamento e prevenção das famílias de toda a região”, informou Evander.





Por: Adriana Viana