Deputado Barbosinha quer análise da saúde mental dos servidores da segurança Pública

Em seu discurso, Barbosinha comentou sobre a importância de cuidar da saúde mental dos servidores da segurança pública

deputado Barbosinha (DEM)

Na sessão ordinária desta quarta-feira (24), o deputado Barbosinha (DEM) solicitou ao Governo do Estado uma análise completa sobre a qualidade de vida no trabalho dos servidores pertencentes ao quadro da segurança pública de Mato Grosso do Sul.





“É preciso averiguar todos os aspectos e variáveis que podem intervir no bom desempenho laboral. Também solicitamos um plano de ação que possa minimizar os riscos capazes de comprometer a saúde mental dos servidores”, explicou.





Barbosinha destacou ainda a importância de discutir a saúde mental dos servidores da segurança pública. “Os números de policiais que tiram a própria vida são maiores que morrem em serviço. O relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que, somente em 2019, 91 policiais cometeram suicídio. Já os mortos em trabalho foram 72”, disse.





O deputado falou que a qualidade de vida no trabalho merece uma atenção especial por parte da administração estadual. “Defendo que essas medidas solicitadas sejam incluídas na política pública adotada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública”, concluiu.





Por: Heloíse Gimenes