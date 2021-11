Deputado Antônio Vaz celebra realização da 24ª Conferência Nacional da Unale

O evento reúne parlamentares de todo o país e será realizado em Campo Grande em edição comemorativa

Durante os dias 24, 25 e 26 de novembro, a cidade morena será palco do maior encontro entre legisladores na América Latina. A conferência anual da Unale será realizada pela primeira vez estado sul-mato-grossense e contará com a presença de entidades do poder público de todos os estados do país. Entre os presentes, destacam-se ministros de renome nacional, convidados internacionais, governadores, deputados e assessores parlamentares que irão fomentar o debate acerca dos caminhos da política no cenário de pós-pandemia.





Com o tema “Redesenhando os caminhos do Parlamento”, o evento contará com diversas palestras e painéis com temas relacionados ao marketing digital em ambiente parlamentar, modernização dos processos legislativos, código eleitoral, geração de trabalho, saúde, educação e outros assuntos relevantes no debate público nacional. Pela primeira vez em sua história, a conferência ocorrerá de maneira híbrida e vai comemorar o jubileu de prata - 25 anos de fundação do evento que começou em Brasília (DF), mas desta vez, a festa será em solo sul-mato-grossense.





“Em uma data tão importante como a comemoração dos 25 anos em que a Unale vem sendo realizada é um privilégio para mim, como parlamentar de Mato Grosso do Sul, participar deste evento aqui em nosso estado tão amado e com pessoas tão engajadas na renovação política, em prol da população, porque é por eles que realizamos eventos como esse”, destaca do deputado estadual Antônio Vaz, que possui o recorde de projetos apresentados na Assembleia Legislativa do estado, durante este pleito.





As inscrições para o evento ainda podem ser realizadas através do site oficial do evento da Unale, onde é possível conferir também a lista de palestrantes e a programação da Conferência.









