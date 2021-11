CAPITAL| Nesta segunda-feira, vacinação contra covid será a partir do meio-dia

Ao todo são 44 locais aplicando vacinas na capital, entre drives, Seleta e unidades de saúde

Nesta segunda-feira (22) a vacinação contra covid-19 em Campo Grande será a partir das 12h, em 44 locais disponíveis para a população receber as 3 doses disponíveis. A aplicação dos imunizantes segue até às 22h, confira os locais e horários no calendário, no fim da matéria.





A segunda dose da vacina está disponível para quem tomou a primeira dose de Astrazeneca até o dia 22 de setembro, recebeu a Coronavac até dia 1º de novembro ou a Pfizer até dia 2 de novembro. Enquanto isso, a primeira dose da vacina segue disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que ainda não se imunizaram.





O reforço do imunizante também será aplicado nesta segunda-feira e o calendário foi ampliado para pessoas com 35 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose até dia 22 de julho.





Também poderão se vacinar pela terceira vez profissionais da saúde com 18 anos ou mais que receberam a segunda vacina até 22 de julho ou imunossuprimidos que se imunizaram pela última vez dentro do prazo de 28 dias.





Calendário de vacinação para Campo Grande nesta segunda-feira:













Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Ana Oshiro