CAPITAL| IPTU 2022: carnês serão distribuídos a partir desta quarta-feira (24)

Pagamentos à vista realizados até 10 de janeiro terão 20% de desconto.

A prefeitura de Campo Grande começará a distribuir os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 a partir desta quarta-feira (24) com vencimento para 10 de fevereiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa.





As regras para o pagamento permanecem as mesmas como no ano passado. Confira abaixo:

à vista com 20% desconto até 10/01/2022; à vista com desconto de 10% até 10/02; parcelado em até 10 vezes com vencimento da 1ª parcela em 10/02/2022; parcelado com desconto de 5% até o vencimento.

Reajuste congelado





No começo deste mês, no dia 9 de novembro, uma semana após anunciar reajuste de 10,5% no IPTU, a prefeitura acabou desistindo da alteração.





De acordo com o município, a decisão de congelar o valor do IPTU se deve, principalmente, à diminuição do poder econômico da população devido à pandemia, além da dificuldade financeira que os comerciantes enfrentaram nos últimos meses.





A prefeitura ainda comentou o aumento de apenas 5% no salário mínimo para justificar a decisão de não reajustar o valor do tributo sobre a propriedade de imóveis. O município apontou que o número de inadimplentes chegou a um terço da população de Campo Grande.





Publicado no Diário Oficial do município, em decreto do dia 4 de novembro, o reajuste era baseado na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), entre os meses de outubro de 2020 e setembro de 2021.





De acordo com Pedro Pedrossian Neto, secretário municipal de Finanças e Planejamento, a prefeitura arrecadou R$ 458 milhões de IPTU em 2020. Já em 2021, R$ 499 milhões até outubro.