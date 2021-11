Câmara pede o aumento do repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social

deputado estadual Renato Câmara

Nesta quinta-feira (04) o deputado estadual Renato Câmara solicitou ao governo do estado e a secretária de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, o aumento do repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.





Trata-se de uma demanda encaminhada pelos gestores municipais de assistência social que pedem o aumento do repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.





“As demandas da assistência social tem aumentado consideravelmente em todos os municípios do estado e os repasses tem se mostrado insuficientes para atender a todas as demandas da população. Sendo assim, visando dar continuidade nos atendimentos, bem como para prestar melhores serviços aos cidadãos, se faz necessário o aumento do repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS”, explica o deputado Renato Câmara.





ASSECOM