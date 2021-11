Reconhecida por combater violência contra a mulher, coordenadora do Gaeco é nova procuradora do MPMS

Pela primeira vez, três promotoras concorriam ao posto

Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro ©DIVULGAÇÃO

A promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro, coordenadora do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), foi promovida por critérios de merecimento pelo Conselho Superior do MPMS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul), e vai para a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, Segunda Instância.





Além dela, também haviam sido indicadas Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, coordenadora-adjunta do Gaeds (Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde), e Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, coordenadora-adjunta do Geduc (Grupo de Atuação Especial de Educação). Pela primeira vez, a lista tríplice foi composta por três promotoras.





O procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, elogiou o trabalho das candidatas em suas respectivas áreas de atuação, destacou os seus currículos e, sobretudo, a dedicação e o empenho voltados à carreira no Ministério Público em prol da sociedade. Ana Lara atuou por muito tempo também na 48ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, onde ganhou destaque pelo trabalho nas ações de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.





Na 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, a promotora vai ocupar a vaga deixada pelo procurador Miguel Vieira da Silva, aposentando no último dia 22, oito anos depois de ter a demissão recomendada pelo CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público). A recomendação drástica do 'Conselhão', uma espécie de punição máxima cabível aos membros do Ministério Público, aconteceu depois que Miguel Vieira foi citado no escândalo de corrupção que implicou MPMS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul), Governo do Estado e diversos políticos de MS em 2010.





Promoção





Durante a reunião ordinária do Conselho Superior do MPMS, o Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães foi promovido por merecimento para a Comarca de Corumbá, Entrância Especial. Também concorreram à promoção a Promotora de Justiça Lenize Martins Lunardi Pedreira e o Promotor de Justiça William Marra Silva Júnior. A relatoria ficou a cargo do Conselheiro e Procurador de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa.