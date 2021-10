Zeca do PT se reúne com Lula em Brasília para articular pré-candidatura ao governo de MS

A tarefa será retomar as visitas e as caminhadas por todo o Estado e a construção do programa de governo.

Deputado Federal Vander Loubet, ex-presidente Lula e pré-candidato ao governo de MS Zeca do PT ©Ricardo Stuckert

O ex-presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira (4) com a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) no Congresso Nacional. No pauta do encontro, que contou com a presença do Deputado Federal Vander Loubet e do pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul Zeca do PT, estavam a atual conjuntura política nacional e Estadual e as eleições do próximo ano.





Segundo Loubet, a proposta de Lula é a construção de alianças partidárias amplas, mas fundamentadas em um programa de governo e em um compromisso com objetivos e propostas para combater e superar a dura realidade que o Brasil vive. “Lula também acredita que será uma eleição polarizada, mais uma vez. Não tem espaço nem tempo para a construção da tal terceira via. Por isso, temos que nos preparar para derrotar o Bolsonaro”, afirmou o Deputado.





Em Mato Grosso do Sul, a tarefa será retomar as visitas e as caminhadas por todo o Estado, reafirmando o nome do Zeca como pré-candidato a governador e construindo o programa de governo em conjunto com as lideranças e as comunidades. Zeca, que já governou Mato Grosso do Sul em 1999 e foi reeleito em 2002, foi também o vereador mais votado de Campo Grande em 2012 e o terceiro deputado federal mais votado do país em 2014.





O encontro reuniu ainda diversas outras figuras importante do Partido, como o líder do PT no Senado Paulo Rocha e o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Deputado Federal Bohn Gass. Ainda em Brasília, o presidente Lula participará nesta quinta-feira (7) de uma reunião com os presidentes dos Diretórios Municipais e Estaduais para discutir sobre os próximos desafios.





ASSECOM





