Terça-feira de chuva, ventos fortes e temperaturas agradáveis no Estado

A terça-feira (05) ainda mantém condições para chuvas isoladas e temporais em Mato Grosso do Sul. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica chuvas de moderada a forte e tempestades com raios, rajadas de vento entre 30 km/h a 70 km/h e eventual queda de granizo para as regiões sudoeste, leste e nordeste.





Nas demais áreas, podem ocorrer pancadas de chuva com tempestades isoladas. A explicação para as instabilidades é o avanço de uma frente fria, aliado à passagem de um cavado em médios níveis.





As temperaturas seguirão agradáveis nesta terça-feira, com mínimas de 16°C no sul e sudoeste e máximas de até 34°C para a região norte.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura estimadas para algumas regiões do Estado.

Previsão estendida do Cemtec indica que até o dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, o acumulado de chuvas esperado para as regiões sudeste, leste e nordeste do Estado é alto e pode variar entre 50 a 125 mm, com as mesmas características que vêm sendo registradas: chuva moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Para as demais regiões o volume de chuva é bem menor podendo variar entre 10-35 mm no período.





Para o período de 12 a 20 de outubro as chuvas devem continuar com chance de maiores acumulados. Existe a probabilidade de chuvas de moderada a forte com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo com acumulados de chuvas bem significativos, de até 175 mm na porção centro-sul. No restante do estado, há probabilidade de tempestades com acumulados de chuva variando entre 30-150 mm.





Por: Mireli Obando