Vereador/Presidente Carlão participa da assinatura do novo PRODES e destaca a parceria pela recuperação econômica da Capital

Na manhã desta sexta-feira (15), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, participou de evento organizado pela prefeitura para a sanção da Nova Lei do Prodes (Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande), destacando a parceria pela recuperação econômica da Capital. A assinatura ocorreu em solenidade realizada na Casa de Leis e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, ressaltou a importância da norma aprovada pelos vereadores no final do mês de setembro e que visa dar oportunidade às pequenas e médias empresas, além de ampliar a capacidade de atrair grandes investi mentos para a Capital.





“Com diálogo, nasceu esse projeto, que vai atender as necessidades da cidade na geração de emprego e renda. Foram 28 votos favoráveis e nenhum contrário. Todos votaram a favor de Campo Grande. A Câmara não é extensão do gabinete do prefeito, mas é uma parceira do prefeito e de Campo Grande. Temos o mesmo pensamento: melhorar a qualidade de vida do povo. Somos um Poder fiscalizador, mas nos unimos pelo bem da população, principalmente dos pequenos e médios empresários que antes não eram contemplados na Lei”, disse Carlão.





A nova Lei é vista como uma chance de ajudar na recuperação econômica diante das dificuldades com a pandemia de Covid-19. Ela busca, ainda, igualdade e transparência nos critérios de escolha das empresas beneficiadas, além de celeridade e garantias de que os investimentos pactuados sejam cumpridos.





“O poder público não pode olhar para os que têm, e esquecer dos que não têm. O Prodes era para quem tem. Os grandes engoliam os pequenos, e não podemos admitir isso. Omisso não vou ficar. Tenho recebido e criado oportunidade a todos eles, e cada vez mais vou criar. Estamos oportunizando direitos iguais àqueles que estão à margem”, afirmou o chefe do Executivo.









ASSECOM