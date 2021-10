Deputado Rinaldo celebra o Dia dos Professores com ações efetivas na comunidade escolar

Comemorado no dia 15 de outubro o Dia dos Professores é uma ocasião muito esperada pela comunidade escolar e que homenageia os profissionais que, em diversas modalidades, levam consigo o ofício de mestrado, transmitindo não apenas conhecimento mas também construindo os valores de cada aluno.





Em suas redes sociais, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto publicou um vídeo parabenizando os professores ressaltando sua importância na vida do cidadão. "Estamos comemorando uma data muito especial, em homenagem àquele que está presente em todas as profissões, mas acima de tudo, ajuda a formar o caráter e a cidadania de cada sul-mato-grossense".





Rinaldo possui em seu portfólio, inúmeras leis e ações diretamente voltadas para a educação. Entre elas estão a Lei Municipal nº 4.341/2005 , de quando era vereador em Campo Grande e que garante a meia-entrada cultural aos professores das redes pública e privada, ou seja, cinquenta por cento de desconto em ingressos para entretenimento. Já na Assembleia Legislativa, entre as leis estaduais criadas pelo deputado Rinaldo estão a Política de Prevenção à Violência Contra Educadores da Rede Estadual de Ensino (Lei nº 3.437/2007 ), a implantação dos Centros Avançados de Estudos para Capacitação de Educadores das Redes Pública e Privada de Ensino no Estado de Mato Grosso do Sul (Lei nº 4.770/2015 ) e mais recentemente a a disponibilização de atendimentos psicológico e social aos alunos em situação de vulnerabilidade (Lei nº 5.582/2020 ), entre várias outras.





Além disso, Modesto destinou recursos de emendas parlamentares para inúmeras escolas em todas as regiões do Estado, aplicados em melhorias das estruturas, aquisição e aparelhos de ar-condicionado, laboratórios de informática, transporte escolar e muitas outras aplicações que geram mais conforto e dignidade tanto aos alunos como para os professores. Além disso, Rinaldo incluiu no Orçamento do Estado os recursos necessários para a aquisição de kits de robótica para todas as escolas da Rede Estadual de Ensino. Ele ressalta que "este recurso para os kits de robótica tem o objetivo de levar mais incentivo à ciência, aumentar o interesse do aluno e reduzir a evasão escolar".





O parlamentar também comentou que olhar o lado positivo é importante para superar os danos causados pela pandemia. "Penso que o caminho agora é olharmos para as conquistas já alcançadas e celebrarmos o positivo. Os impactos da pandemia foram enormes, mas não será maior do que a garra e a dedicação de quem todos os dias está disposto a mudar para melhor a história dos cidadãos que estão sendo formados na sala de aula", completou Professor Rinaldo.





ASSECOM