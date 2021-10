Tribunal está com inscrições abertas de concurso para juiz

São 106 vagas para juiz federal substituto; provas devem ser aplicadas em março de 2022

Sede da Justiça Federal, no Parque dos Poderes, em Campo Grande ©Marcos Maluf/Arquivo

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região está com inscrições abertas para o concurso de juiz federal substituto em São Paulo e Mato Grosso do Sul. O prazo vai até 23 de novembro.





Os interessados devem se inscrever no site da corte. São 106 vagas, mas não foram especificadas quantas delas são para Mato Grosso do Sul. A taxa de inscrição é de R$ 220, que deve ser paga no Banco do Brasil até 24 de novembro.





Para participar, o candidato deve ser graduado em Direito e estar exercendo a advocacia há pelo menos três anos. O certame terá cinco etapas, todas elas eliminatórias.





A publicação não informa o salário inicial, mas conforme a tabela de vencimentos do tribunal, um juiz substituto tem salário de R$ 32 mil.





A prova objetiva, com 100 questões, está marcada para 20 de março de 2022. Haverá ainda provas escritas entre os dias 27 e 29 de maio de 2022, além de prova oral e de títulos, que ainda terão uma data definida.





Por Adriel Mattos





