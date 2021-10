Adolescente é morta com 40 facadas por ex que não aceitava fim do namoro em MS

Após o crime, ele se entregou à polícia

A adolescente de 16 anos, Keilyn Nelibeth de origem venezuelana, mas moradora da cidade de Dourados a 225 quilômetros de Campo Grande, foi assassinada neste sábado (30), com cerca de 40 facadas pelo ex-namorado Ramom Maximiliano Bolivar, de 21 anos. Logo após o crime, ele se entregou a polícia.





A família de Keilyn não aceitava o relacionamento e com o fim do namoro, Ramon teria ficado inconformado. Eles namoravam escondido da família da garota, e neste sábado (30), Ramon teria chamado a garota para ir até à casa dele, quando na quitinete começaram a discutir. A adolescente teria dito durante a briga que o odiava e que não queria mais vê-lo, e nesse momento, o rapaz pegou uma almofada e tentou asfixiar a adolescente que conseguiu escapar.





Mas, Ramon pegou uma faca lisa e arremessou contra Keilyn a atingindo. Em seguida, ele a esfaqueou mais vezes, principalmente no tórax. Após o feminicídio, o autor saiu de casa e foi se entregar na Polícia Militar. Os militares voltaram com o autor para o local do crime, mas como a família estava revoltada com o crime, Ramon foi tirado do local e encaminhado para a delegacia. A perícia foi acionada para a realização dos trabalhos.





No local, estiveram presentes a perícia técnica, polícias da 9ª Companhia e Delegado da Polícia Civil.





