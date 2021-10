Tribunal de Justiça abre inscrições de processo seletivo para juízes leigos

Os salários oferecidos são de R$ 12.104,02. Há oportunidades em 15 municípios

O TJMS (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul) está com inscrição aberta de processo seletivo para juízes leigos, auxiliar da justiça que realiza audiências de conciliação e elabora os projetos e sentença. Os salários oferecidos são de R$ 12.104,02.





No total, são 20 vagas para as cidades de: Campo Grande (5), Costa Rica (2), Amambai (1), Batayporã (1), Cassilândia (1), Chapadão do Sul (1), Coronel Sapucaia (1), Corumbá (1), Dois irmãos do Buriti (1), Itaquiraí (1), Paranaíba (1), Pedro Gomes (1), Sete Quedas (1), Sidrolândia (1) e Porto Murtinho (1).





Os candidatos aprovados serão designados pelo prazo de quatro anos, permitida a recondução uma única vez. As inscrições começaram no dia 11 de outubro e vão até às 16h do dia 11 de novembro pelo site da Consulplan . A taxa de participação é de R$ 115.





Podem solicitar isenção da taxa de inscrição os candidatos que atenderem aos requisitos no edital. O prazo para solicitar o benefício termina nesta quarta-feira (13).









Por: Viviane Oliveira