Funtrab da Capital oferta 794 vagas de emprego nesta quarta-feira (13)

Após o feriado, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul abre as portas nesta quarta-feira (13) com 794 ocupações disponíveis em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade.





No quadro de ofertas estão 10 vagas para estágio em assistência social, 31 para auxiliar de limpeza, 22 para consultor de vendas, 10 para garçom, 30 para motorista de ônibus rodoviário, 2 para técnico de enfermagem, entre outras.





A lista completa de oportunidades disponíveis nesta quarta-feira em Campo Grande pode ser conferida aqui





A Funtrab reforça que não realiza mais a distribuição de senhas presenciais, os atendimentos ocorrem somente para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+ para Trabalhadores, disponível nas lojas de aplicativo de celular.





Por: Mireli Obando