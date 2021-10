TRÊS LAGOAS| Vice-prefeito Paulo Salomão participa de abertura de curso gastronômico

O vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, esteve nesta manhã (25), no Bistrô Toca do Alemão para participar da inauguração do Curso de Auxiliar de Cozinha.

Promovido pela parceria entre Senac Três Lagoas, Empresa Suzano e Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares (ABRASEL), o curso objetiva capacitar e profissionalizar novos auxiliares de cozinha, encaminhando-os ao mercado de trabalho.

Em sua apresentação, o vice-prefeito parabenizou a todos os envolvidos na oferta do curso, principalmente aos futuros profissionais da gastronomia três-lagoense.

“Eu acredito que esta oportunidade é a porta de entrada para um setor que nunca para e cresce cada vez mais. Aproveitem ao máximo, pois, vocês se especializarão para levar um trabalho de qualidade aos restaurantes do

Município, em especial, por estarem atualizados com as atuais tendências da culinária, podendo futuramente ampliar este conhecimento”, sintetizou.





O curso terá duração de 30 dias e os 20 alunos que atingirem a meta exigida terão uma vaga de emprego no ramo. Além disso, as Faculdades Anhanguera – polo Três Lagoas – ofereceu uma bolsa de estudo 100% no curso superior de gastronomia, a ser sorteada no final do curso.