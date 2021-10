CAPITAL| Câmara Municipal abre inscrições para 1º Concurso de Redação

Estão abertas as inscrições para o 1º Concurso de Redação da Câmara Municipal de Campo Grande. Os interessados deverão confirmar participação pelo site oficial da Casa de Leis ( www.camara.ms.gov.br/escola-legislativo ) e entregar suas redações até o dia 29 de outubro, às 23h59.





O certame é voltado para alunos do ensino fundamental (categoria I - 6º ao 9º ano) e médio (categoria II - 1º ao 3º ano), das redes pública e privada de ensino, e tem como objetivo sensibilizar os estudantes a respeito de temas relacionados à política, cidadania e participação, por meio do incentivo à reflexão e ao debate desses assuntos nos ambientes educacionais.





"Incentivar a popularização da Câmara é uma das minhas bandeiras prioritárias como presidente da Casa de Leis. Especialmente em se tratando das novas gerações que precisam cada vez mais entender como funciona o Poder Legislativo Municipal e todos os demais poderes constituídos. A cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. E esse concurso é incentivo para o entendimento e a reflexão para ampliar a participação e até mesmo escolhas assertivas de seus representantes", disse o presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.





Poderão participar alunos e alunas regularmente matriculados, que disputarão nas duas categorias. Caberá à cada escola definir os critérios de escolha das redações que serão enviadas e que participarão do concurso.





Para o ensino fundamental, o gênero escolhido é o de poesia, e os alunos deverão abordar o tema “O que a sociedade e o Governo Municipal podem fazer para uma Campo Grande melhor?”. Já os estudantes do ensino médio deverão elaborar um texto dissertativo-argumentativo com a temática “Políticas públicas para uma Campo Grande melhor”.





As redações recebidas serão avaliadas pela Comissão Avaliadora constituída especialmente para esse fim, e o resultado será divulgado no Diário do Legislativo e no site oficial da Câmara.





Os cinco melhores classificados em cada categoria receberão um tablet como premiação, além de certificado especial, que também serão entregues aos professores responsáveis.





O concurso é realizado em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado, através das secretarias Municipal e Estadual de Educação.





Mais informações pelo telefone (67) 3316-1405.





Fonte: ASSECOM