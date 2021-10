Senadora Soraya Thronicke consegue destravar R$ 1,18 milhão para obras em Dourados

Após solicitação da Prefeitura de Dourados, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) conseguiu destravar junto à Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) o pagamento de R$ 1,18 milhão em recursos para obras de drenagem e pavimentação em bairros do município. “Solicitei à ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flavia Arruda, o pagamento de convênios celebrados entre a Prefeitura de Dourados e a Sudeco. Prontamente ela atendeu o nosso pedido, liberando R$ 390 mil para o Jardim das Primaveras, R$ 390 mil para o Jardim Caimam e mais R$ 409,5 mil para o Residencial Estrela Verá, que foram pagos esta semana”, informou a parlamentar sul-mato-grossense.





Soraya Thronicke explica que no caso do convênio do Jardim das Primaveras ainda falta ser pago R$ 1,56 milhão, enquanto nos casos do Jardim Caiman e Residencial Estrela Verá os recursos já foram liberados integralmente. “O prefeito Alan Guedes me informou que sem esses recursos seria impossível a conclusão das obras, que vão ajudar muito no desenvolvimento do município. Por isso, entrei em contato com a ministra Flávia, que prontamente atendeu a minha solicitação”, ressaltou.





O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), agradeceu o empenho da senadora Soraya Thronicke para destravar o recurso e reforçou que agora será possível concluir essas obras. “A senadora Soraya tem sido uma parceira incansável de Dourados no Congresso Nacional. Um exemplo disso são as emendas e as articulações favoráveis para nossa cidade. A Prefeitura de Dourados só tem a agradecer esse empenho”, declarou. Segundo a Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas de Dourados), o recurso servirá, além de concluir a drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica, na sinalização viária de algumas ruas nos bairros contemplados.





ASSECOM





