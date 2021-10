DOURADOS| Prefeitura realiza o lançamento da Campanha Outubro Rosa nesta quarta-feira (6)

O evento ocorre na Policlínica da Mulher com ofertas de exames e preventivos

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) e Redecoor (Rede de Coordenadorias), realiza o lançamento da campanha Outubro Rosa nesta quarta-feira (6), na Policlínica da Mulher. Durante todo o mês, serão realizadas ações e exames preventivos de forma gratuita para mulheres. A iniciativa busca conscientizar e facilitar o acesso a exames que fazem o diagnóstico do câncer de mama.





De acordo com a gestora da coordenadoria municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Mariana Rocha, as ações têm como objetivo ajudar as mulheres a identificar possíveis doenças ainda no início. “O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de a paciente enfrentar e vencer a batalha contra estas doenças. Para isso, é importante a adesão da população”, ressaltou.

No evento, será realizada a palestra sobre Prevenção e Diagnóstico do Câncer de Mama, ministrada pela Dra. Ana Teresa Gusmão De Lúcia e Drª.Viviane Andreatta. Serão ofertados exames de papanicolau, mamografias, ultrassom transvaginal e consultas ginecológicas.





“Nós programamos estas ações para chamar a atenção da população. Esses são serviços que realizamos durante todo o ano, mas que ganham destaque neste período”, frisou a diretora da Clínica da Mulher, Valquíria Espíndola Matoso.





O foco da campanha será realizado na Policlínica da Mulher, que tem foco na saúde da mulher. Neste mês, as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município e o Hospital do Amor oferecem às mulheres a coleta do preventivo. “Nós montamos um cronograma de visitas às UBS, para apoiar e reforçar a importância de todas realizarem ações alusivas ao Outubro Rosa”, destacou Mariana.





Outubro Rosa





O movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.





A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.





Serviço





A policlínica da Mulher está R. Salviano Pedroso, 1050 – Jardim Água Boa.





Fonte: ASSECOM