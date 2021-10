SAÚDE| Sintomas de fibromialgia e o tratamento da doença

A fibromialgia é uma síndrome que causa múltiplos pontos de dor por todo o corpo. Associado ao quadro de dor, apresenta manifestações de cansaço, depressão e ansiedade e alterações intestinais. A boa notícia é que a fibromialgia tem tratamento e todos esses sintomas podem ser controlados e a qualidade de vida restabelecida.





O QUE É FIBROMIALGIA?





Fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura causando dor. Por ser uma síndrome, essa dor está associada a outros sintomas, como fadiga, alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão e ansiedade. Acomete 2% da população mundial e é mais frequente em mulheres.





QUAL É A CAUSA DA FIBROMIALGIA?





Como muitas das doenças reumatológicas, a fibromialgia (FM) não tem suas causas e mecanismos totalmente esclarecidos. O que sabemos é que a pessoa que tem FM possui maior sensibilidade à dor e isso tem relação com o centro de dor no sistema nervoso. Desta maneira, nervos, medula e cérebro, fazem que qualquer estímulo doloroso seja mais intenso.





SINTOMAS DE FIBROMIALGIA





Os sintomas são muito variáveis, em aparecimento e intensidade, entretanto alguns critérios de diagnóstico podem auxiliar na suspeição clínica:

Dor por mais de três meses em todo ou qualquer parte do corpo;

Presença de pontos dolorosos na musculatura (18 pontos pré-estabelecidos);

Alteração do sono e fadiga;

Quadro de depressão ou ansiedade;

Alterações do hábito intestinal;

Alterações cognitivas, como falta de memória ou concentração.





PRINCIPAIS PONTOS DE DOR





Existe uma escala de pontos de dor que pode ser utilizada na avaliação clínica de pessoas com suspeita de fibromialgia, entretanto a ausência de dor em todos ou parte desses pontos não exclui totalmente a possibilidade do diagnóstico.

Cervical;

Tórax;

Abdome; Dorso;

Lombar;

Mandíbula D - Mandíbula E;

Ombro D - Ombro E;

Braço D - Braço E;

Antebraço D - Antebraço E;

Quadril D - Quadril E; Coxa D - Coxa E; Perna D - Perna E.

COMO É A DOR DA FIBROMIALGIA?





A dor na FM pode variar bastante. Pode ser uma dor difusa pelo corpo, mas há casos em que é mais localizada. Geralmente a pessoa tem dificuldade de definir quando e como começou a dor, pois ela começa leve e pode ir aumentando a intensidade com o passar do tempo. A dor é mais intensa no final do dia, mas pode haver dor pela manhã. A dor é mais profunda, muitos referem “nos ossos” ou ao redor das articulações.





As pessoas com FM têm maior sensibilidade ao toque, sendo que muitos não toleram ser abraçados.





COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA?





O diagnóstico da fibromialgia é essencialmente clínico, pela história e exame físico, e após serem excluídas outras causas para a dor e demais sintomas.





QUANDO PROCURAR UM MÉDICO?





Todo quadro de dor persistente deve ser avaliado, especialmente quando não se identifica a causa provável da dor, como um trauma, por exemplo.





TRATAMENTOS PARA FIBROMIALGIA





O tratamento deve ser multidisciplinar, incluindo medicamentos, atividade física, acompanhamento psicológico e massagens.





MEDICAMENTOS PARA FIBROMIALGIA





Antiinflamatórios e analgésicos auxiliam no controle da dor, mas é importante evitar a automedicação. Sempre converse com seu médico de confiança para definir qual o melhor medicamento para o seu caso;





Uso de antidepressivos e ansiolíticos pode ser necessário, após a avaliação psiquiátrica e do padrão do sono.





O benefício desses medicamentos aumenta se estiverem associados ao acompanhamento psicológico.





FIBROMIALGIA TEM CURA?





Não, a fibromialgia não tem cura, mas o entendimento atual da doença, os medicamentos e a combinação de terapias, controlam os sintomas e restabelecem a qualidade de vida.





A FIBROMIALGIA PODE LEVAR A ÓBITO?





Não, a fibromialgia não leva à morte. A doença, se não tratada, compromete muito a qualidade de vida, em virtude da dor, e predispõe a quadros severos de depressão. Portanto, apesar de não levar a óbito diretamente, é uma doença grave que deve ser diagnosticada e tratada precocemente.





PROGNÓSTICO E RECOMENDAÇÕES

O uso de medicamentos, com orientação profissional, é importante para o controle da doença;

Evite realizar atividades extenuantes. Prefira praticar atividade física com orientação profissional e supervisão;

Reduza o estresse;

Pratique boas rotinas de sono com redução de estímulos, como luz, barulho, colchão incômodo e temperatura desagradável;

Procure posições confortáveis para sentar e deitar;

A atividade física regular auxilia na prevenção das crises de dor;