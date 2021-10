Jateí será contemplada com reforma parcial em Escola

Pedido do deputado estadual Zé Teixeira fora atendido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que informou a realização de obra.

deputado estadual Zé Teixeira

Buscando proporcionar um ensino de melhor qualidade aos alunos e atender às necessidades da Escola Estadual Professora Bernadete Santos Leite, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou, em junho deste ano, indicação solicitando a aquisição de 35 (trinta e cinco) computadores, bem como a reforma geral da Escola, em Jateí.





Em resposta ao pedido do parlamentar, o Governo do Estado informou, por meio de publicação no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, que os serviços de reforma na rede elétrica da Escola Estadual Professora Bernadete Santos Leite, estão em Extrato de Ordem de Execução de Serviços. O custo da obra, de acordo com a publicação, está orçado em R$ 325.424,67 (trezentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos).





Satisfeito em ver a reforma da rede elétrica da Escola, Zé Teixeira afirmou que a obra é apenas o início das melhorias que ele tem reivindicado. "Tenho atuado junto ao Governo do Estado pela completa reforma da unidade escolar, bem como, a destinação de 35 computadores para atender os estudantes. Com isso, proporcionaremos aos alunos, professores e toda comunidade de Jateí, um ambiente escolar adequado para o aprendizado", finaliza Teixeira.





Por Gustavo Nunes