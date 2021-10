SAD divulga abertura de Processo Seletivo da Agepan

São oferecidas 22 vagas de Ensino Superior para atuação em Campo Grande e Chapadão do Sul

A edição desta segunda-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz o edital de abertura do Processo Seletivo da Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS). Assinado pela secretária Ana Nardes (Administração e Desburocratização) e pelo diretor-presidente da Agepan, Carlos Alberto de Assis, o documento dispõe sobre as 22 vagas de Ensino Superior oferecidas para atuação nos municípios de Campo Grande e Chapadão do Sul.





O período de inscrições e envio de documentos para Avaliação Curricular acontece entre às 8h do dia 18 de outubro até às 17 horas do dia 25 de outubro de 2021. A remuneração total bruta oferecida para 40 horas de trabalho semanais é de R$ 4.772,54. De acordo com o edital, a seleção é destinada a recrutar e selecionar profissionais para prestação de serviços, por tempo determinado, para atender a necessidade decorrente do aumento expressivo de demandas e serviços da Agência.





Distribuição de vagas





São 19 vagas destinadas ao município de Campo Grande, sendo 04 vagas para a função de Engenheiro Civil ou Sanitarista (Especialista em Saneamento Básico), 01 para Engenheiro Ambiental (Especialista em Saneamento Básico), 01 para Contador (Saneamento Básico), 01 para Economista (Saneamento Básico), 01 para Engenheiro Civil (Transporte, Rodovia e Portos), 01 para Engenheiro Civil ou Mecânico (Transporte Rodovia e Portos), 01 para Economista (Transporte, Rodovia e Portos), 01 para Contador (Transporte Rodovia e Portos), 02 para Administrador (Transporte, Rodovia e Portos), 02 para Engenheiro Civil ou Mecânico (Gás Canalizado, Energia, Aquário), 03 para Engenheiro Elétrico (Gás Canalizado, Energia, Aquário) e 01 para Contador (Gás Canalizado, Energia, Aquário).





As vagas destinadas a atuação no município de Chapadão do Sul são: 02 para Engenheiro Civil (Transporte, Rodovias e Portos) e 01 para Administrador (Transporte, Rodovias e Portos). Conforme a publicação, as inscrições devem ser feitas pelo site www.concursos.ms.gov.br , onde constam o Edital e o Formulário de Relação de Documentos para Avaliação Curricular. Para inscrever-se basta acessar a aba “Inscrições On line”, inserir o número do CPF e efetuar o preenchimento de todos os campos e informações requeridas no Formulário de Inscrição.





Para efetivar a inscrição, o candidato deverá realizar o download do “Formulário de Relação de Documentos para Avaliação Curricular”, imprimi-lo, preenchê-lo (de forma manuscrita, com letra legível, ou digitada), conferir todos os dados e informações inseridas no documento e, ao final, assiná-lo, digitalizá-lo e encaminhá-lo, via e-mail, para o endereço cosip@sad.ms.gov.br





As informações necessárias na mensagem de e-mail que deve ser encaminhada ao setor responsável pela Seleção, assim como todas as demais disposições relacionadas às atribuições dos cargos, à documentação e comprovações exigidas e o cronograma do certame estão disponíveis no www.concursos.ms.gov.br e no www.imprensaoficial.ms.gov.br , edição 10.657.





Por: Elaine Paes, SAD





***