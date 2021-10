ALEMS realiza sessão solene para entrega de comenda aos educadores

Deputado Marçal é o propositor da entrega de Comenda aos educadores

deputado Marçal Filho

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza nesta terça-feira (19), a partir das 19 horas, a entrega da "Comenda Professora Maria Ildonei de Lima Pedra” em homenagem aos profissionais de Educação. O evento, proposto pelo deputado estadual Marçal Filho (PSDB), será realizado de forma semipresencial no plenário deputado Júlio Maia do Palácio Guaicurus, em Campo Grande, e transmitido pelas mídias sociais Assembleia MS.





A honraria é destinada a pessoas com atuação no setor público ou privado que tenham contribuído de maneira excepcional para o desenvolvimento da educação sul-mato-grossense, entre elas professores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, supervisores de ensino, dirigentes de ensino, dentre outros.





Conforme Marçal Filho, a Comenda tem como objetivo reconhecer e valorizar os profissionais que ajudam a construir com dedicação a educação no Estado. O nome da Comenda justifica-se em razão do excepcional serviço prestado pela Professora Maria Ildonei de Lima Pedra à educação, militante histórica da área e dos direitos das mulheres. Ela compôs a diretoria da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) por aproximadamente 20 anos, onde exerceu o cargo de secretária-geral adjunta por dois mandatos. Ela morreu em 2018 aos 70 anos.





Estarão presentes na solenidade o deputado Marçal Filho, propositor da Comenda, a Secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, a secretária de Educação de Dourados, Ana Paula Benitez Fernandes, o presidente da Fetems, Jaime Teixeira, demais deputados estaduais e convidados dos agraciados.





Homenageados





Serão homenageados 16 educadores de Mato Grosso do Sul: Ramona de Lima Aquino, Rudnei Siqueira Bernardes, Nei Elias Coinethe, Idazima Alves de Oliveira, Sandra Bernardes de Souza, Edna Pedrosa Batista, Reynaldo Abraão Camargo, Marcia Regina do Nascimento, Arilda Castro dos Santos, Ayron Vinicius Pinheiro, Roberto Figueiredo, Audrey da Silva Milan Conti, Kely Fabricia Pereira Nogueira, Dalvino da Cunha Silva, Daniela Meili Staut, Ivarlete Pinheiro, Deumeires de Morais, José Aparecido Ocanho Lino, Diogo Ferreira de Morais, Wilson Akira Tanizaki, Bertides Aguiar Ferreira, Marcos Gomes Vilani, José Vicente Tardivo, Jean Sérgio Clavisso Fogaça, José Renivaldo Alencar e Angela Bernegozze.





ASSECOM