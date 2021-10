RIBAS DO RIO PARDO| Suzano abre programa de estágio para 2022; confira

Suzano irá selecionar estagiários para programa de treinamento no país

A Suzano, que está investindo R$ 15 bilhões em fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, anunciou a abertura das inscrições para seu programa de estágio com início para fevereiro de 2022.





Conforma a indústria, o programa visa preparar os estagiários em treinamentos são de Gestão de Projetos, Gestão da Rotina e de Técnicas de Apresentação.





As etapas do processo seletivo são as seguintes:





Inscrições + Assessment Online (Set/Out)





Squad Digital (Out/Nov)





Hack Suzano (Nov)





Início do Estágio - (Fev/2022)





Os pré-requisitos para concorrer a uma vaga são:





• Para esta turma, estamos procurando estagiários com previsão de formatura entre Dezembro de 2022 e Dezembro de 2023. Lembre-se que você pode se cadastrar e concorrer a futuras oportunidades!





• Estar cursando qualquer graduação. Isso mesmo, tem lugar para todo mundo na Suzano!





• Acreditar na diversidade como pilar de inovação





• Ser forte e gentil





• Estar disposto para renovar o mundo a partir da árvore.





Os benefícios são:

Bolsa Auxílio compatível com o mercado

Carga horária flexível – 30 ou 40 horas semanais

Bolsa Desafio – sabe aquele seu Projeto Desafiador? Aqui na Suzano ele vale até uma bolsa extra de estágio

Assistência médica e seguro de vida

Vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais

Vale-transporte ou fretados nas unidades industriais. (Na unidade de Limeira temos auxílio combustível)

GymPass (Apenas nas unidades do Escritório Faria Lima e São Bernardo do Campo)

Reconhecimento financeiro para desempenho diferenciado





Outras observações:





• Todas as etapas do processo serão online.





• Toda a comunicação do processo será feita via e-mail, verifique sua caixa de mensagem frequentemente para não perder nossas atualizações.





• É fundamental que você verifique e atualize seus dados para contato (telefone, e-mail e endereço) e suas experiências, incluindo atividades extracurriculares;





• Os candidatos que não realizarem alguma etapa do processo seletivo no prazo determinado infelizmente serão automaticamente desconsiderados;





Mais informações podem ser obtidas acessando este link









Por: Gabriel Maymone





