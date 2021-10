Recursos do deputado Marçal Filho atendem escolas com R$ 340 mil em investimentos

Marçal é o deputado que mais investe recursos em Dourados e região

deputado estadual Marçal Filho (PSDB)

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) destinou para escolas de Dourados e região R$ 340 mil em emenda parlamentar para investimentos em reforma, compra de mobílias e aquisição de laboratórios de informática. O recurso já está na conta das unidades.





Para o segundo maior município do Estado, o deputado destinou recursos de R$ 40 mil para cada uma das escolas municipais Sócrates Câmara, Loide Bonfim Andrade e Etalívio Penzo, além da escola estadual Tancredo Neves. Os recursos serão investidos em novas instalações, compra de computadores e de lousas digitais, além de ares condicionados e de mobílias.





O deputado ainda destinou recursos para as secretarias de educação das cidades de Rio Brilhante e Maracaju, para a compra de laboratórios móveis de informática para escolas. Cada computador permite o acesso à internet e possui softwares educacionais que podem ser utilizados pelos professores, para a realização de atividades em diversas disciplinas. Entre elas, matemática, língua portuguesa, ciências e artes.





Na prática, durante as aulas, cada estudante receberá um equipamento em sala para fazer suas atividades, sem a necessidade de compartilhamento com algum colega. O mais interessante é que com o laboratório móvel haverá ganho do tempo de aula, podendo utilizar os computadores em qualquer ambiente da escola.





Para Marçal Filho, investir em educação é o melhor caminho para o crescimento de uma sociedade. "Apoio a educação porque sei que este é o melhor caminho para o desenvolvimento de uma nação. Sempre serei parceiro das escolas, dos educadores", diz o deputado.





Além da educação, áreas como saúde, assistência social e esporte estão recebendo atenção especial do deputado este ano. Cidades como Ponta Porã, Caarapó, Douradina, Itaporã, Maracaju, Nova Andradina, Naviraí, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Maracaju, Rio Brilhante e Dourados foram beneficiadas com recursos de Marçal Filho.





ASSECOM