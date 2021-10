Mulher achada morta com tiro na cabeça foi vista pela última vez entrando em SUV

Márcia sumiu na noite de ontem e corpo foi achado por homem que passava por ponte sobre o Córrego Imbirussu

Márcia foi encontrada morta com tiro na cabeça ©REPRODUÇÃO/FACEBOOK

A mulher encontrada morta embaixo de ponte sobre o Córrego Imbirussu, na tarde desta sexta-feira (8), foi identificada como Marcia Catarina Lugo Ortiz, 57 anos. Ela estava desaparecida desde o início da noite de ontem (7), quando foi vista por uma vizinha entrando em uma SUV preta.

Card feito pela família para divulgar desaparecimento nas redes sociais

Boletim de ocorrência foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (8), na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Centro. A família informou à polícia que Márcia saiu a pé da casa da mãe em direção a sua residência, que fica a menos de uma quadra de distância, na Rua Bernardo Franco Baís, Vila Carvalho.





Uma vizinha contou que a vítima chegou a ser seguida por uma SUV preta e ao virar a esquina, por volta das 19h, subiu na camionete. Desde então, não foi mais vista.





Informações apuradas são de que Márcia foi morta com um tiro têmpora e jogada dentro córrego há cerca de 12 horas. Há marcas de sangue no guard-rail da pista. O marido dela esteve no local, mas não quis falar com a imprensa.





Achado





O corpo de Márcia foi encontrado por volta das 14h40 de hoje por um homem que teria descido no córrego para urinar. Equipe da PM (Polícia Militar) foi até o local e acionou a perícia. Márcia estava embaixo da ponte usando uma calça jeans e camiseta suja de barro.

Policiais e equipe da funerária fazer a retirada do corpo do local ©Paulo Francis





















Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Paula Chuva, Ana Beatriz Rodrigues e Jhefferson Gamarra