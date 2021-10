Morte de empresário repercute entre políticos de MS

Carlos Eduardo Longo de Faria faleceu na manhã deste domingo, em Campo Grande

A morte do empresário Carlos Eduardo Longo de Faria, o Cacá, diretor da FM Capital 95 de Campo Grande e do Grupo Capital de Comunicação, repercutiu entre políticos de Mato Grosso do Sul.





A senadora Simone Tebet (MDB), a deputada federal Rose Modesto (PSDB), o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, e os deputados estaduais Gerson Claro (PP) e Lucas de Lima (Solidariedade) postaram pesares nas redes sociais.





Conforme publicado mais cedo, por volta das 11 horas da manhã deste domingo (10), a esposa de Cacá ouviu som de disparo de arma de fogo no quarto e, ao averiguar, se deparou com o marido atingido na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados, mas o empresário morreu antes que pudesse ser socorrido.





Fonte: Midiamax

Por: Marcelo Nantes