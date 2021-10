Campo-grandense morre após choque ao tirar geladeira da tomada no Paraná

Enterro aconteceu neste domingo (10), em Campo Grande, depois que a família fez vaquinha para custeio

Luana Duarte, de 27 anos, era de Campo Grande mas morava no interior paranaense

O enterro da campo-grandense Luana Duarte Godez, morta no sábado por uma descarga elétrica, aconteceu neste domingo (10) em Campo Grande. A vítima, de 27 anos, morreu em Ibema, município do interior do Paraná, atingida pela eletricidade enquanto desligava a geladeira da tomada.





Familiares chegaram a organizar uma vaquinha on-line para custear o translado do corpo, bem como demais procedimentos funerários.





A mãe, Estela Maldonado Duarte, explica que a colaboração foi suficiente para que pudesse ter um enterro digno para a filha. “Agradeço muito a colaboração de todo mundo que ajudou. Deus abençoe e que multiplique as bênçãos para cada um.”