Médicos do Brasil vão percorrer mais de mil quilômetros levando assistência às comunidades do Pantanal

O lançamento da expedição Alma Pantaneira, que está na 10ª edição, acontece na próxima sexta-feira (22), no espaço da 067 Vinhos dentro da CASACOR MS

Na próxima sexta-feira, 22 de outubro, a partir das 17h30, acontece o lançamento oficial da expedição Alma Pantaneira 2021, na qual profissionais da saúde percorrerão mais de mil quilômetros pelo Pantanal levando assistência médica, odontológica, veterinária e sanitária nos lugares mais afastados e de difícil acesso. Essa é a 10ª edição do evento e o encontro está marcado na CASACOR Mato Grosso do Sul, no espaço da 067 Vinhos, uma das empresas patrocinadoras da ação.





O cronograma da expedição inicia-se com o lançamento oficial, em seguida com a saída dos integrantes no dia 17 de novembro e encerramento previsto para o dia 29 do mesmo mês. Além dos atendimentos que serão prestados pelos profissionais, o grupo também irá distribuir mais de três toneladas de material de higiene pessoal, material escolar, brinquedos, roupas, alimentos, entre outros itens. Ademais, será realizado o plantio de um milhão de sementes de árvores nativas, escolhidas com embasamento técnico para não prejudicar a região, que serão soltos por meio de balões biodegradáveis inflados com gás e soltos durante o percurso.

A expedição, que nasceu em 2012, é encabeçada pela organização independente Médicos do Pantanal (MDP), que espera neste ano realizar cerca de três mil atendimentos e procedimentos médicos e odontológicos. Veterinários também integram a equipe e vão tratar de animais domésticos de pequeno porte realizando a assistência necessária.





Os profissionais da saúde são de diversos estados do Brasil que voluntariamente participam do projeto. A Marinha do Brasil também integra a expedição, cedendo dois caminhões que ajudam no transporte do material e militares que apoiam em toda a parte logística.





“Por dificuldade de acesso ou por morarem muito no interior do Pantanal, os moradores da região dificilmente conseguem atendimento de saúde, nem mesmo quando realmente precisam, sem preocupação com a prevenção de doenças. Tratamos geralmente de pessoas hipertensas, com contusões, artroses, artrites, problemas de visão e dentes, que com o tempo, comprometem muito a saúde das pessoas. Cuidar delas, diagnosticando os problemas e ajudando na prevenção é de extrema importância”, comenta o médico ortopedista Luiz Mikimba, integrante da Expedição.





Além da 067 Vinhos, a Pantanal Trading também está patrocinando a 10ª edição da expedição Alma Pantaneira 2021, ambos empreendimentos dos empresários Alan Oliveira e Gabriela Pache que ressaltam a importância de apoiar ações como esta. “O projeto é muito encantador pelos seus princípios e acreditamos que essa possa ser a missão mais importante, em decorrência de um cenário pós pandemia, onde o número de situações emergenciais triplicou. Estaremos oferecendo nosso apoio de forma a auxiliar esses profissionais a levar assistência necessária as regiões pantaneiras menos favorecidas”, diz Gabriela.





Bravura é um vinho criado em homenagem aos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde ©Divulgação Enos Vinhos de Boutique

Atrelado ao encontro da Expedição, a 067 Vinhos fará durante o evento, em parceria com a Enos Vinhos de Boutique, o lançamento nacional de um novo produto. Rotulado como Bravura Gran Reserva Marselan, a bebida é uma singela homenagem aos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde que se dedicam em salvar vidas.





“De autoria da Enos Vinhos de Boutique, na qual a 067 Vinhos tem exclusividade de venda aqui no Mato Grosso do Sul, o rótulo traz o termo Bravura escolhido para ilustrar a garrafa, pois a força dessa palavra resume todo o empenho e dedicação desses profissionais que perseveram pela saúde da população. Diante isso, escolhemos o lançamento da Expedição Alma Pantaneira 2021 para trazer à público a apresentação desse vinho que foi produzido com a uva Marselan, selecionada devido ao seu equilíbrio, estrutura e força, que remete exatamente a personalidade dos médicos”, afirma Alan Oliveira, proprietário da 067 Vinhos.





De Campo Grande para o mundo inteiro, a 067 Vinhos surge com a proposta de colher as vivências, as cores, aromas e memórias, proporcionando através do vinho experiências únicas.





A 067 Vinhos possui loja física no bairro São Lourenço na Capital de Mato Grosso do Sul. Também há um ponto de venda no Shopping Campo Grande e outro em Bonito por meio da loja Et Bio, além de uma seleção exclusiva de vinhos online para todo o Brasil e o mais recente quiosque no Shopping Goiânia.





Lançamento oficial da expedição Alma Pantaneira 2021





Quando: 22 de outubro





Onde: CASACOR Mato Grosso do Sul – espaço 067 Vinhos





Horário: A partir das 17h30





Mais informações sobre a expedição pelo telefone (67) 99902-2700. Para saber detalhes sobre o lançamento do vinho Bravura entrar em contato pelo número (67) 9 9927-7878.





