HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o sábado para curtir a natureza, praticar esporte e atividades ao ar livre com o par. Uma viagem favorecerá o amor. É um lindo momento para começar uma fase nova na vida íntima, com mais confiança e entendimento. Vá mais fundo nos sentimentos. Novas amizades também chegarão com tudo. Aventuras e prazeres colorirão o fim de semana com tons fortes.





Touro - 21/04 a 2/05





Troque confidências e planeje o futuro a dois. O sábado anuncia mais cumplicidade e emoções fortes na vida íntima. Desejos de mudanças inspirarão um novo estilo de vida. Bom momento para retomar o treino, iniciar uma atividade física e assumir hábitos saudáveis. A carreira está em expansão, e investimentos ficarão mais claros. Desenhe estratégias e decida rumos. Novos projetos no radar.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Decisões de vida incluirão viagem a dois e investimentos no desenvolvimento pessoal. Planos do casamento poderão se concretizar. Lindo momento para expressar os sentimentos com emoção e aprofundar vínculos especiais. Alto astral, humor e programação criativa darão sabor ao sábado. Espere também por momentos românticos e muito carinho. Vai rolar um clima!



Câncer - 21/06 a 21/07





Prazeres gastronômicos e cuidados corporais, de beleza e de saúde manterão o astral em alta neste sábado. Estruturações no trabalho e investimentos no seu futuro serão temas de conversas em família. Aproveite para fazer arrumações na casa e deixar seus espaços mais bonitos e acolhedores. Harmonia e leveza nos relacionamentos darão segurança.





Leão - 22/07 a 22/08





Lindo momento para curtir os filhos, ou o par, num clima carinhoso e divertido. O sábado será alegre e animado. Descubra novidades, movimente o corpo e discuta assuntos estimulantes. As conversas de hoje motivarão novos projetos. Anote ideias. Comunicações abertas atrairão novos relacionamentos. Brilhe nas redes, conquiste novos espaços e amplie amizades. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Se bater saudade de alguém especial, envie mensagem. O sábado trará resgates do passado e momentos carinhosos com a família. Cuidados pessoais e pendência de trabalho dividirão espaço com lindas lembranças carregadas de emoção. Aproveite para dar um toque pessoal na decoração da casa e criar um ambiente inspirador. Reflita sobre investimentos futuros.



Libra - 23/09 a 22/10





Palavras carinhosas e empatia atrairão o amor. Aproveite o sábado para falar de sentimentos, compartilhar sonhos e intensificar uma relação especial. Se estiver só, o ar está com cheiro de romance! Dê chances ao acaso, alguém poderá cruzar seu caminho e despertar emoções fortes. Espere também por conexões atraentes nas redes sociais. Lindas mensagens tocarão o coração.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Bons negócios, ótimas compras e sorte nos investimentos animarão o sábado. Espere por um presente hoje. Os sonhos darão dicas sobre os caminhos a seguir. Momento de construir maior estabilidade e segurança para o futuro. Encerre um longo ciclo. Entendimento e proximidade com a família criarão uma atmosfera protetora. A saúde pedirá cuidados. Relaxe e siga a intuição!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Poder de atração em alta neste sábado. Ganhe projeção! Lua e Vênus em seu signo destacarão sua beleza, simpatia, carisma e sabedoria. Bom para autoestima e para brilhar nas redes e grupos de amigos. A vida social será bastante movimentada, com novas conexões e gente interessante. Circule, aceite convites e fique por dentro das novidades. Novas relações à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Relaxe num lugar bonito e recarregue as baterias. Sábado gostoso para dormir mais, descontrair e aumentar a sintonia com o mundo interior. Sonhos revelarão sentimentos e ambições. Repense o futuro e revise metas. Um novo empreendimento ganhará força. Dê um passo maior na carreira e decida rumos. Finanças, investimentos e profissão ganharão perspectiva mais ampla.





Aquário - 21/01 a 19/02





Programação animada com amigos agitará o sábado. Prefira atividades ao ar livre ou em lugares abertos e mantenha sua saúde e dos outros protegidas. Clima carinhoso e divertido, empatia em novas relações e discussões estimulantes manterão o astral em alta. Conte com mais segurança nas escolhas. Bom momento para planejar viagens e expandir o projeto de vida. Alargue horizontes!



Peixes - 20/02 a 20/03





Prestígio e popularidade marcarão este sábado. Você poderá firmar uma aliança profissional ou receber uma proposta inesperada. Bom momento também no amor. Planos a dois para o futuro intensificarão uma relação especial. Troque confidências com o par e decida mudanças. Conversas íntimas num tom profundo trarão entendimento e união. Desfaça mal-entendidos.





Por: ROSA DI MAULO