FRONTEIRA| Filha de governador paraguaio e mais 3 pessoas são executadas na saída de festa

Crime aconteceu na manhã deste sábado; ontem, vereador foi assassinado do lado brasileiro da fronteira

Vítimas foram mortas na manhã deste sábado em Pedro Juan Cabalero ©ABC Color

Na manhã deste sábado (9), por volta das 6h30, quatro pessoas foram mortas com tiros de pistolas e rifles em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. Duas pessoas ficaram feridas, entre elas, uma jovem brasileira que ainda não foi identificada.

Haylee tinha 21 anos e era filha do governador de Amambay ©REDES SOCIAIS

Dos quatros mortos, apenas dois tiveram a identidade revelada, sendo Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, e Haylée Caroline Acevedo, de 21 anos, que é filha do governador de Amambay, Ronald Acevedo.





Conforme apurado pelo site ABC Color, as vítimas haviam acabado de sair de uma festa e estavam em um carro branco aguardando para alguns deles embarcarem em um caminhão. Os pistoleiros se aproximaram em outro carro e atiraram.





Responsável pela investigações, o comissário Jorge Vidallet afirmou ao ABC Color que um dos assassinados, Osmar, era envolvido com o tráfico de drogas. Câmeras de segurança próximas ao local do atentado serão verificadas. Ainda segundo o comissário, ao redor do caminhão que as vítimas embarcariam foram encontrados várias cápsulas de rifle.





Segundo caso





O fim de semana começou mais sangrento que a média na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Ontem, a violência foi também no lado brasileiro.





O vereador Farid Afif (DEM) foi assassinado em frente a uma concessionária, no começo da noite de sexta-feira (08), em Ponta Porã. A execução ocorreu na véspera do aniversário da filha mais nova do vereador.





A suspeita inicial da polícia é de que a vítima tenha sido alvo de disparos de pistola calibre 45. No entanto, ainda não há detalhes da dinâmica do crime ou a confirmação de quantos tiros atingiram o vereador.

Carro onde as vítimas estavam no momento do atentado ©ABC Color













Por Ana Oshiro