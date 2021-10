EMPREGOS| Polícia Civil abre concurso público com 236 vagas e salários de até R$ 17 mil em MS

Inscrições do concurso já começam nesta terça-feira (26)

Concurso tem 236 vagas e os salários chegam a R$ 17 mil ©Divulgação/Sejusp

A SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) publicou edital, nesta terça-feira (26), com a abertura de concurso público para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ao todo, são 236 vagas e os salários chegam a R$ 17 mil.





Conforme edital, são 42 vagas para Perito Papiloscopista, 36 para Agente de Polícia Científica, 75 para Perito Oficial Forense (Perito Criminal), 53 para Perito Oficial Forense (Perito Médico-Legista) e 30 para Delegado de Polícia.





As inscrições começam às 10 horas desta terça-feira (26) e seguem até o dia 18 de novembro. Para participar, o candidato deve acessar o site da Fapec , organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 340,48.





A prova escrita para funções de Delegado de Polícia e Perito Oficial Forense (Perito Criminal e Médico Legista) está prevista para o dia 4 de dezembro. Já a prova para as funções de Agente de Polícia Científica e Perito Papiloscopista acontece no dia 12 de dezembro. As provas acontecem em Campo Grande e os locais serão divulgados.









Requisitos e salários





Para a função de Perito Papiloscopista e Agente de Polícia Científica, a exigência é de curso de graduação em qualquer área do conhecimento. As vagas para a categoria funcional de Perito Oficial Forense, na função de Perito Criminal trazem como exigência curso superior em nível de graduação (exclusivamente bacharelado) em Análise de Sistemas, Engenharia da Computação, Ciências da Computação; Biologia; Engenharia Ambiental, Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal; Engenharia Civil; Engenharia Mecânica; Engenharia Elétrica ou Engenharia de Telecomunicações; Engenharia Química ou Química; Engenharia de Materiais; Farmácia; Física e Medicina Veterinária.





Para a categoria funcional de Perito Oficial Forense, na função de Perito Médico-Legista, o requisito de escolaridade é curso superior em nível de graduação em Medicina. Quanto às vagas para a categoria funcional de Delegado de Polícia, o requisito de escolaridade é curso superior em nível de graduação em Direito.





Os salários para os cargos de Agente de Polícia Científica e Perito Papiloscopista é de R$ 4.527,80. Para as vagas de Perito Oficial Forense (Perito Criminal e Perito Médico Legista), a remuneração corresponde a R$ 7.377,66 e, para Delegado de Polícia, R$ 17.014,18.

Fonte: MIDIAMAX

Por: Mylena Rocha