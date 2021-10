EMPREGOS| Frigorífico oferece 80 vagas em cinco cidades de MS

As oportunidades são em Anastácio, Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã

JBS oferece vagas nas áreas operacional e administrativa

A JBS abriu mais de 80 vagas de emprego nas unidades de Anastácio, Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As oportunidades são nas áreas operacional e administrativa.





No município de Anastácio, a oferta é de 20 vagas: analista de manutenção (com graduação em Administração, Engenharia ou áreas afins), instrumentista industrial, faqueiro, refilador e operador. Para participar da seleção, os candidatos devem enviar currículo para o e-mail recrutamento.ams@friboi.com.br, informando no título o cargo desejado. O currículo também pode ser entregue na portaria da unidade, que fica localizada na Rua Vanderlei, 1012, bairro Frigorífico.





Em Campo Grande, há oferta de trabalho em duas plantas industriais. A unidade Couros (Núcleo Industrial) oferece oportunidade para supervisor administrativo com graduação concluída em Administração, Ciências contábeis ou áreas afins.





Os interessados devem enviar currículo para recrutamento.couros@jbs.com.br, informando no título a função pretendida. Também há vagas para operador de empilhadeira e ajudante de produção. Quem quiser concorrer a estas vagas deverá comparecer à unidade localizada na Avenida Principal Um, 354, Núcleo Industrial, de terça à quinta-feira, das 8h às 10h, para entrevista.





Na unidade 1 (Avenida Duque de Caxias), são 39 vagas ofertadas para atuar como desossador, operador de armazenagem e expedição, operador de higienização e motorista de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). A seleção será nos dias 26 e 27, das 7h às 11h, na unidade localizada na Avenida Duque de Caxias, 7255, Vila Nova Campo Grande.





No município de Naviraí, a planta industrial oferece 10 vagas para analista de manutenção, faqueiro e operador de produção (pessoas com deficiência podem participar da seleção para este cargo). Os interessados devem enviar currículo para recrutamento.navirai@friboi.com.br. O documento também pode ser entregue na portaria da unidade, localizada na Rodovia BR 163, km 02.





Em Nova Andradina, a unidade oferece 12 vagas para as funções de mecânico de produção, classificador e ajudante de produção. Pessoas com deficiência podem participar da seleção. Os interessados devem enviar currículo para gisele.valadares@jbs.com.br.





Na cidade de Ponta Porã, a JBS vai selecionar técnico de segurança do trabalho júnior. Pessoas com deficiência podem participar do processo seletivo. Para se candidatar o interessado deve ter concluído o ensino médio e o curso técnico em Segurança do Trabalho com registro. Para participar da seleção basta enviar currículo para o e-mail recrutamento.pop@friboi.com.br.





Por Aline dos Santos