Chuva dá uma trégua e semana começa com sol entre nuvens e temperaturas agradáveis

Dia começou com sensação de friozinho, com mínima de 14ºC no sul do Estado e de 17ºC na Capital

As áreas de instabilidades que provocaram chuvas com grandes acumulados no final de semana perdem força, e a semana começa com tempo firme em grande parte de Mato Grosso do Sul





O sol aparece ao longo do dia com variação de nebulosidade em praticamente todas as áreas, exceto no extremo norte e leste onde a circulação de ventos vai manter as instabilidades e pode chover a qualquer hora.





Segundo o Climatempo, entre a Capital, Campo Grande e o centro-sul não há previsão de chuva para esta segunda-feira (25).





A tendência é que ao longo do dia as temperaturas permaneçam agradáveis ao longo do dia, com mínimas em torno de 15°C e as máximas não passam dos 30°C em todo Estado.





Confira abaixo as mínimas e máximas estimadas pelo Climatempo para a Capital e alguns municípios do Estado.





Campo Grande: 20°C | 27°C





Dourados: 17°C | 29°C





Ponta Porã: 16°C | 27°C





Três Lagoas: 20°C | 28°C





Paranaíba: 20°C | 29°C





Coxim: 21°C | 29°C





Aquidauana: 22°C | 31°C





Corumbá: 23°C | 31°C





A partir de quarta-feira (27) as chuvas retornam em todo o estado mantendo a condição de céu nublado com possibilidade de chuva até o fim desta semana.





O modelo de previsão numérica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que até dia 31 de outubro, o acumulado de chuvas no Estado fique entre 20 a 60 milímetros, com os maiores volumes se concentrando em pontos isolados das regiões norte, central e bolsão.





Chuva do fim de semana





Levantamento divulgado pelo meteorologista Natálio Abrahão, indica que o acumulado de chuvas entre a noite de sábado (24) e manhã de domingo (25) foi em média de 101,5 mm em Campo Grande.





Nos municípios foi de:





Água Clara (46,2mm),





Ribas do Rio Pardo (49,4mm),





Coxim (57,3mm),





Rochedo (81,4mm),





São Gabriel do Oeste (63,0mm),





Corguinho (81,3mm),





Aquidauana (55,0mm),





Corumbá (34,1mm),





Corumbá Aeroporto (45,0mm),





Dois Irmãos do Buriti (60,1mm),





Maracaju (50,3mm),





Dourados (38,4mm),





Bela Vista (36,4mm),





Ponta Porã (43,1mm),





Iguatemi (64,0mm),





Ivinhema (72,0mm),





Três Lagoas (63,0mm) e





Itaquiraí (43,2mm).





A média de chuvas no Estado ficou em torno de 67,5mm.









Fonte: SECOM

Por: Mireli Obando