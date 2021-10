Em Maracaju, Reinaldo anuncia pacote de obras de quase R$ 60 milhões

Governador autorizou primeira etapa da pavimentação da MS-162, conhecida como Estrada da Picadinha

Governador do Estado, Reinaldo Azambuja ©Géssica Souza/Maracaju em Foco

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), assinou ordens de serviço para diversas obras em Maracaju, cidade no sul do Estado a 160 km da Capital. A solenidade foi na Câmara Municipal da cidade.





Deve começar nos próximos dias a pavimentação de um dos trechos da rodovia MS-162, conhecida como Estrada da Picadinha. Essa primeira etapa, que fica entre a BR-267 e a MS-270, tem 24,943 quilômetros e deve custar R$ 50 milhões.





Reinaldo autorizou obras de recapeamento de diversos bairros na cidade, ao custo de R$ 8 milhões; bem como a construção de 144 casas do programa Lote Urbanizado. “Fizemos muito por Maracaju. É um volume de investimentos que não cessa. Vamos autorizar mais obras, numa ampla parceria com a prefeitura”, disse em entrevista coletiva.





O governador ainda entregou termos de baixa hipoteca e caução de empreendimentos do extinto Previsul (Instituto de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) e cheques simbólicos a beneficiários do programa +Crédito MS (Programa Estadual de Microcrédito Produtivo e Orientado).





Já está licitada e também deve receber ordem de serviço em breve a segunda etapa de pavimentação da MS-162, entre Maracaju e Dourados. São 30,8 km ao custo de R$ 48,5 milhões.





Participaram da agenda o secretário de estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel; o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa (PSDB); o prefeito Marcos Calderan (PSDB); vereadores e outras autoridades.





Por Adriel Mattos