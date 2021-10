CAPITAL| Prefeitura abre nova licitação de R$ 5,1 milhões para concluir Centro de Belas Artes

Espaço chegou a ter contrato com empresa para retomada, mas após ação judicial e alta de preços, foi rescindido

Croqui do projeto do Centro Municipal de Belas Artes ©Reprodução/PMCG

A Prefeitura de Campo Grande abriu nesta quarta-feira (13) nova licitação, desta vez de R$ 5.178.240,38, para concluir o Centro de Belas Artes, no Bairro Cabreúva. A obra, cujo projeto original era instalação da rodoviária da cidade, mas que teve a finalidade modificada posteriormente, teve contrato rescindido no capítulo mais recente.





Em 2020, o município abriu concorrência para retomada e chegou a contratar a vencedora no certame, Vale Engenharia e Construções, por R$ 3.175.125,66. Porém, processo judicial envolvendo a construção paralisou seu reinício. Os preços contratados se tornaram 'inexequíveis', durante o desenrolar da ação, afirmou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fioresi, em abril deste ano.





A informação na época foi de que a secretaria estava atualizando o orçamento da obra para abrir um novo certame. O aviso está no Diário Oficial da União e o edital pode ser conferido no Portal da Transparência de Campo Grande clicando aqui . Os envelopes com a documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues até às 9h de 17 de novembro de 2021.





Contrato rescindido





A previsão era que a obra durasse 270 dias ao custo de R$ 3.175.125,66. Os recursos sairão da secretaria e do Finisa (linha de crédito contratada junto ao Governo Federal e operada pela Caixa Econômica Federal).





A obra envolve 20% do prédio, dentro de convênio com o Ministério do Turismo, e precisa ser concluída para as demais partes do prédio serem finalizadas. Ela também já permitiria o início do uso do espaço, projetado nos anos 1990 para ser a nova rodoviária da cidade, mas que acabou abandonado.





Em 2007, o imóvel teve nova destinação. No ano seguinte, foi fechado convênio com o Ministério do Turismo na ordem de R$ 5,8 milhões, que foi 80% concluído. A ideia é que o Belas Artes tenha salas de pintura, dança, música e teatro, sob gestão da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.





Por: Mayara Bueno