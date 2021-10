DOURADOS| Prefeito Alan Guedes sanciona o projeto do Refis 2021

A proposta, que foi aprovada pela Câmara Municipal, será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (28)

O Prefeito Alan Guedes sancionou o projeto do Refis – Programa de Conciliação de Débitos, proposto pela Prefeitura de Dourados, por meio da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria de Fazenda.





A proposta, que foi aprovada pela Câmara Municipal, será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (28). “O Refis 2021 é uma oportunidade para os contribuintes regularizarem sua situação junto ao município sem que multas e juros os onerem ainda mais”, explicou o prefeito Alan Guedes.





O programa terá vigência temporária, com adesão entre os dias 3 de novembro até 17 de dezembro de 2021. Podem aderir ao programa, pessoa física ou jurídica, com débitos vencidos, tributários ou não, inscritos ou não em dívida ativa, com exigibilidade suspensa ou não, ajuizados ou não.





A concessão visa melhorar a arrecadação e consequentemente reduzir a inadimplência. A adesão será realizada exclusivamente pela internet, em sistema específico disponibilizado pela Administração Pública no site da Prefeitura de Dourados.





O programa terá os seguintes benefícios:





• Para pagamento à vista, 100% de desconto de multa e juros de mora. Quem era bom pagador em dezembro de 2019 e quitar as dívidas à vista até 17 de dezembro terá reenquadramento no benefício para o 2022.





• 30% de desconto em multas lavradas por auto de infração para pagamento à vista. (Por exemplo: Imam, Posturas, Obras e etc.)





• 80% de desconto em multa e juros de mora para quem optar por parcelar em até 4 vezes.





• 60% de desconto de multa e juros de mora para quem optar por parcelar em até 18 vezes.





ASSECOM