Deputado Zé Teixeira solicita reforma geral em Escola de Itaporã

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Durante sessão plenária mista, realizada na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando, ao Governo do Estado, providências visando à reforma geral do prédio onde se encontra instalada a Escola Estadual Senador Saldanha Derzi, localizada no Distrito de Montese, em Itaporã.





Teixeira informa em sua proposição que a Escola carece de reformas e reparos para melhor atender às necessidades atuais de seus alunos e trabalhadores na Educação, uma vez que toda sua estrutura física encontra-se em estado precário.





“Salientamos que um ambiente escolar que favoreça a aprendizagem dos alunos e o desempenho dos professores é de extrema importância, uma vez que o resultado tende a criar alunos mais interessados e capazes de desenvolver a criatividade e a aprendizagem, sem contar com a socialização ocorrendo de uma forma mais satisfatória. Diante desse contexto e considerando da importância da benfeitoria àquela unidade estadual de ensino, pedimos a atenção especial do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação, no atendimento com a reforma reivindicada”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes