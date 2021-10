Deputado Zé Teixeira intercede por implantação de Escola de Laço Comprido em Laguna Carapã

deputado estadual Zé Teixeira

Reforçando seu compromisso com o Laguna Carapã, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou indicação solicitando estudos no sentido de implantação de uma Escola de Laço Comprido para crianças iniciantes no esporte no município.





Conforme exposto em sua justificativa, o deputado afirma que em Laguna Carapã o Laço Comprido é praticado ativamente em inúmeras competições, com participação desde os mais velhos aos mais jovens, unindo gerações numa mesma competição, razões que levaram o Nobre Edil a reivindicar o incentivo com a implantação da Escolinha, possibilitando o aperfeiçoamento das crianças nesta modalidade desportiva, exclusiva para esta finalidade.





“O Governador Reinaldo Azambuja anunciou, por meio das mídias sociais, medidas de apoio à prática de laço comprido no estado, dentre elas a inclusão da Federação da modalidade nos editais da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com a possibilidade de participação nos Programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, os quais preveem auxílio financeiro a atletas e treinadores para competições regionais, nacionais e internacionais”, afirma Zé Teixeira.





O parlamentar complementa. “Sendo a modalidade do laço comprido uma expressão cultural do Estado e os benefícios apontados dando acesso para as crianças que se identificam com o esporte, pedimos pelo providencial empenho do Governo Estadual, com estudos de viabilidade para este atendimento, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul”, finaliza.





Por Gustavo Nunes