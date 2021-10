Deputado Herculano participa de entrega de Manifesto pautado em Valores Cristãos ao Governo Federal.

"Cremos em tempos melhores para o Brasil e estamos trabalhando para isso", afirmou o Deputado Estadual Herculano Borges. O parlamentar participou do Simpósio Cidadania Cristã nesta terça-feira (05/10).





Com o intuito de fortalecer a identidade cristã no pleno exercício da cidadania, o evento foi um norteador para que a igreja continue firme no relevante papel que cumpre na sociedade.





"Ouvimos os ministros da Educação, do Trabalho, do Desenvolvimento Regional, da Justiça, da Família e o Presidente Bolsonaro. Na ocasião entregamos a ele, um manifesto com valores cristãos para o Brasil contendo solicitações de fortalecimento de ações por parte do governo federal de pautas que defendam a infância, a vida desde a concepção, a proteção às mulheres, a educação livre de ideologia de gênero, apoio às comunidades terapêuticas, política de adoção de crianças e adolescentes, formação profissional para jovens, entre outras", explicou Herculano.





O simpósio aconteceu em Brasília, na Igreja Batista Central, e reuniu aproximadamente 600 pastores de todo o país.





