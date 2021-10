Aprovado PL do deputado Neno Razuk que institui frases sobre consumo consciente em contas de água e luz

deputado Neno Razuk

O projeto de Lei do deputado Neno Razuk (PTB) que institui frases de consumo consciente nas contas de água e luz, foi aprovado na segunda discussão em plenário durante sessão realizada nesta quarta-feira (6) na Assembleia Legislativa. A proposição recebeu 18 votos favoráveis, nenhum contrário, e foi levado à redação final na Casa de Leis.





Neno destacou que o momento é crítico e devemos contribuir com as ações propostas pelo Governo Federal para evitar chegar ao estágio de racionamento, como já acontece em alguns estados. “Em meio a essa crise hídrica em que vivemos, é importante todo trabalho de conscientização e por todos os meios. Vamos juntos estimular a população sobre a importância de redução do consumo, seja para a questão econômica quanto para a sensibilidade do momento ambiental que estamos vivendo. Agradeço aos meus colegas pela aprovação e espero que continuemos progredindo para bem da população”, pontuou Neno.





O Projeto de Lei





A proposta apresentada por Neno determina que as empresas de serviços públicos de fornecimento de água e energia elétrica insiram frases de consumo consciente nas contas.





A ideia é conscientizar a população sobre o crítico cenário de crises em que vivemos, como a hídrica e a energética, que trouxe como consequência o aumento da tarifa em serviços essenciais como a água e a luz. As frases serão impressas nas contas enviadas aos consumidores pelas empresas concessionárias.





“Com o Brasil e o mundo vivendo uma das piores crises hídricas da história é preciso estimular o consumo consciente. Estivemos à beira de decisões difíceis de serem tomadas pelo Governo Federal, que é o racionamento de energia, alguns estados já estão passando por racionamento de água como é o caso do estado vizinho Paraná e por mais que Mato Grosso do Sul seja rico nestes recursos, precisamos ter o foco na preservação deles”, destacou o deputado sobre a importância de trabalhar esses temas em conjunto com a população.





